بعد افتتاحهما بمحكمة القاهرة الجديدة.. تعرف على دور الغرفتين المؤمنتين للمرأة ضحية العنف

جاء افتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، للغرفتين المؤمنتين والمُخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة، ليثير التساؤلات حول دورهما بالنسبة للمرأة..

أكد الخبراء أن وجود غرف مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية (صوت وصورة مشفرة) تُمكّن الضحية أو الشاهد من الإدلاء بأقوالهم دون مواجهة مباشرة مع الجاني وتراعي الخصوصية التامة وتوفر بيئة إنسانية داعمة تعمل على حماية المرأة نفسيًا وتساعد القضاء على دقة الإجراءات مؤكدين أن هذه الغرف من الإنجازات العظيمة التي ستساهم في إحداث تأثير إيجابي وملموس.

وطالبت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة في افتتاح غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة بمقر محكمة القاهرة الجديدة بتعميم هذه التجربة بجميع محاكم الجمهورية حيث تعد هذه الخطوة المهمة هي أحد الخطوات التي تعزز الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كما تؤكد على الالتزام المصري بالاتفاقيات الدولية لحماية المرأة ومكافحة العنف.