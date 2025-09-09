قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
محافظات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة لمتابعة الخدمات بالمراكز التكنولوجية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة ميدانية مفاجئة شملت المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجي بحي أول طنطا، وكذلك مركز ومدينة طنطا، حيث حرص خلالها على التواجد بنفسه على شبابيك الخدمة للتأكد من انتظام العمل وسرعة إنجاز الطلبات، مستمعًا مباشرة إلى المواطنين ومتابعًا آلية تقديم الخدمات على أرض الواقع.

جهود محافظ الغربية 

وخلال الجولة، أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، ورد بنفسه على استفساراتهم، مؤكدًا أن التواجد الميداني المباشر بين المواطنين هو رسالة ثقة بأن الدولة حريصة على خدمتهم بشكل حضاري وسريع، وأن هدفه الأول هو تحقيق رضا المواطن وتبسيط الإجراءات في مختلف الملفات.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى باهتمام خاص من الدولة باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والمراجعة الدقيقة للملفات دون إخلال بالقانون، مع مراعاة التيسير على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لإنجاز الطلبات بكفاءة.

تحسين خدمات المواطنين 

كما تفقد المحافظ الإدارات الداخلية بحي أول طنطا ومركز ومدينة طنطا، وراجع منظومة الأرشفة الإلكترونية وسير العمل داخل المكاتب المختلفة، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية وحسن التنظيم لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة في أسرع وقت وبأعلى مستوى من الجودة.

وخلال لقائه برؤساء الأحياء ومسؤولي المراكز التكنولوجية، شدد المحافظ على استمرار العمل خلال الفترات المسائية لتخفيف الضغط اليومي وتذليل أي عقبات، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية ستتواصل بشكل مفاجئ لضمان الانضباط ومتابعة تنفيذ التكليفات أولًا بأول.

تطوير الأداء 

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين الخدمات وتطوير الأداء التنفيذي، مشددًا على أن المواطن هو محور الاهتمام وأساس أي خطة تطوير، وأن ما يُقدّم من خدمات داخل المراكز التكنولوجية يجب أن يكون انعكاسًا لطموحات الدولة في جهاز إداري متطور يليق بالشعب المصري.

اخبار محافظة الغربية

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل الناجتس
