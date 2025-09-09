محافظ الغربية في جولة مفاجئة لمتابعة الخدمات بالمراكز التكنولوجية بطنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة ميدانية مفاجئة شملت المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجي بحي أول طنطا، وكذلك مركز ومدينة طنطا، حيث حرص خلالها على التواجد بنفسه على شبابيك الخدمة للتأكد من انتظام العمل وسرعة إنجاز الطلبات، مستمعًا مباشرة إلى المواطنين ومتابعًا آلية تقديم الخدمات على أرض الواقع.

جهود محافظ الغربية

وخلال الجولة، أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، ورد بنفسه على استفساراتهم، مؤكدًا أن التواجد الميداني المباشر بين المواطنين هو رسالة ثقة بأن الدولة حريصة على خدمتهم بشكل حضاري وسريع، وأن هدفه الأول هو تحقيق رضا المواطن وتبسيط الإجراءات في مختلف الملفات.

دعم الأسر والعائلات

وأكد اللواء أشرف الجندي أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى باهتمام خاص من الدولة باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والمراجعة الدقيقة للملفات دون إخلال بالقانون، مع مراعاة التيسير على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لإنجاز الطلبات بكفاءة.

تحسين خدمات المواطنين

كما تفقد المحافظ الإدارات الداخلية بحي أول طنطا ومركز ومدينة طنطا، وراجع منظومة الأرشفة الإلكترونية وسير العمل داخل المكاتب المختلفة، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية وحسن التنظيم لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة في أسرع وقت وبأعلى مستوى من الجودة.

وخلال لقائه برؤساء الأحياء ومسؤولي المراكز التكنولوجية، شدد المحافظ على استمرار العمل خلال الفترات المسائية لتخفيف الضغط اليومي وتذليل أي عقبات، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية ستتواصل بشكل مفاجئ لضمان الانضباط ومتابعة تنفيذ التكليفات أولًا بأول.

تطوير الأداء

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين الخدمات وتطوير الأداء التنفيذي، مشددًا على أن المواطن هو محور الاهتمام وأساس أي خطة تطوير، وأن ما يُقدّم من خدمات داخل المراكز التكنولوجية يجب أن يكون انعكاسًا لطموحات الدولة في جهاز إداري متطور يليق بالشعب المصري.