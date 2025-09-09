تعرف علي هيلين روثر أول امرأة تعمل مصممة سيارات؟

هيلين روثر هي أول امرأة تعمل مصممة سيارات، وذلك عندما انضمت إلى فريق التصميم الداخلي لشركة جنرال موتورز في ديترويت عام ١٩٤٣، وتخصصت في تصميم الديكورات الداخلية للسيارات، بالإضافة إلى الأثاث والمجوهرات وإكسسوارات الموضة والنوافذ الزجاجية المعشقة.

نشأت هيلين روثر

ولدت روثر في لايبزيج في ألمانيا، ودرست الفن في مدرسة الفنون التطبيقية بهامبورج، ودرست في باوهاوس فايمار الذي افتتح بين عامي ١٩١٩ و١٩٢٥، ودرست في ديساو الذي افتتح بين عامي ١٩٢٦ و١٩٣٢.

انتقلت روثر إلى باريس، وقامت بتصميم كل من المجوهرات الراقية ودبابيس الحيوانات المصغرة الشهيرة التي كانت ترتديها النساء على القبعات والفساتين قبل الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1932، أنجبت روثر ابنتها، إينا آن روثر، التي أصبح والدها فيما بعد ناشط في المقاومة الفرنسية وهاربًا لسنوات.

فرار هيلين روثر لمدينة نيويورك

فرت روثر من فرنسا المحتلة من قبل النازيين ، برفقة ابنتها إينا البالغة من العمر سبع سنوات، إلى مخيم للاجئين في شمال أفريقيا، حيث بقيتا لمدة أربعة أشهر قبل أن تجدا طريقهما إلى الولايات المتحدة على متن سفينة، ووصلتا إلى مدينة نيويورك في 11 أغسطس من عام 1941.

حياة هيلين روثر المهنية

أول وظيفة لروثر في نيويورك هي رسامة لشركة مارفل كوميكس ، وفي عام 1943، انتقلت إلى ديترويت بولاية ميشيجان للعمل في شركة جنرال موتورز، وانضمت إلى فريق التصميم الداخلي وكانت مسؤولة عن ألوان التنجيد والأقمشة والإضاءة وأدوات الأبواب وبناء المقاعد، وعلى الرغم من أنها كانت أول مصممة سيارات في ديترويت، إلا أنه تم التقليل من شأنها في ذلك الوقت، وكان راتبها 600 دولار أمريكي شهريًا.

وفي ذلك الوقت، كان متوسط ​​الأجر 200 دولار للرجل، وكانت واحدة من النساء القليلات اللاتي نجحن في وظيفة الرجل خلال عصر لم تتمكن فيه الغالبية العظمى من النساء حتى من رؤية سقف زجاجي لانه كان مخيف خلف أبواب فولاذية.