تكنولوجيا وسيارات

إيهما تفضل.. جينيسيس‎ جي في 60 إم دونج فنج فويا فرى 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026
دونج فنج فويا فرى موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جينيسيس‎ جي في 60 إم دونج فنج فويا فرى موديل 2026 .

وسائل الأمان بـ جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

زودت سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP .

محرك جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تنتج سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 قوة 314 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 605 نيوتن/متر، وبطارية سعة 84 كيلووات/ساعة .

سعر جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تمتلك سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق .

محرك دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 482 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 650 ألف جنيه .

