قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
وزيرة التنمية المحلية: التحول الرقمي أولوية لتحسين الخدمات وتقليل الوقت والجهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة في أسهم أوراكل رغم ظهور نتائج أقل من التقديرات

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

ارتفعت أسهم شركة أوراكل بنسبة 27%، بعد أن أشارت شركة صناعة برمجيات قواعد البيانات إلى آفاق نمو قوية بفضل عقود الحوسبة السحابية الجديدة، رغم أن الأرباح والإيرادات جاءت أقل من التقديرات للربع الأول من العام المالي 2026.

وسجلت ربحية السهم خلال الربع المالي: 1.47 دولار معدلة مقابل 1.48 دولار أمريكي، بينما سجلت الإيرادات: 14.93 مليار دولار مقابل 15.04 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 12% مقارنةً بـ 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. واستقر صافي الدخل عند 2.93 مليار دولار، أو 1.01 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في 31 أغسطس مقارنةً بـ 2.93 مليار دولار، أو 1.03 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت شركة أوراكل إن التزاماتها المتبقية المتعلقة بالأداء، وهي مقياس للإيرادات التعاقدية التي لم تُسجل بعد، تبلغ في الوقت الحالي 455 مليار دولار، بزيادة قدرها 359% تقريباً عن العام السابق. وخلال الربع، أعلنت شركة أوبن إيه آي أنها وقّعت اتفاقية مع شركة أوراكل لتطوير 4.5 جيجاوات من سعة مركز البيانات في الولايات المتحدة.

إلى جانب مزودي خدمات الحوسبة السحابية الأكبر حجماً مثل مايكروسوفت، كانت أوراكل من أكبر الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي، بفضل أعمالها في مجال البنية التحتية السحابية وإمكانية وصولها إلى وحدات معالجة الرسومات (GPU) من شركة إنفيديا اللازمة لأحمال العمل الضخمة. وقالت الرئيسة التنفيذية لأوراكل، سافرا كاتز، خلال بيان لها، إن الشركة وقّعت أربعة عقود بمليارات الدولارات مع ثلاثة عملاء مختلفين خلال هذا الربع.

وأيضاً خلال هذا الربع، أعلنت أوراكل أن نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini AI من منافستها السحابية جوجل ستصبح متاحة على البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل.

وحققت أوراكل إيرادات بقيمة 3.3 مليار دولار من البنية التحتية السحابية خلال الربع المالي، بزيادة قدرها 55% عن نفس الفترة من العام السابق، وكان معدل النمو في تلك الإيرادات خلال الربع المالي الرابع 52%.

وبحسب بيان، تتوقع أوراكل في الوقت الحالي تحقيق إيرادات بقيمة 18 مليار دولار من البنية التحتية السحابية في السنة المالية 2026. ويشير ذلك إلى نمو بنسبة 77% مقارنةً بإجمالي 10 مليارات دولار تقريباً في السنة المالية 2025. 

وتوقعت الشركة أن يصل المبلغ إلى 32 مليار دولار، و73 مليار دولار، و114 مليار دولار، و144 مليار دولار في السنوات المالية 2027، و2028، و2029، و2030.

تتوقع أوراكل البنية التحتية السحابية منافستها السحابية غوغل الذكاء الاصطناعي Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يشترط المشاركة.. والأهلي يرد بقرار مفاجئ

احمد حسن

ظهير أيسر ومهاجم أجنبي.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

حسين الشحات

أعاد اكتشاف حسين الشحات.. شوبير يشيد بتجربة حلمي طولان في قيادة منتخب مصر الثاني

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد