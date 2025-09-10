قفزة في أسهم أوراكل رغم ظهور نتائج أقل من التقديرات

ارتفعت أسهم شركة أوراكل بنسبة 27%، بعد أن أشارت شركة صناعة برمجيات قواعد البيانات إلى آفاق نمو قوية بفضل عقود الحوسبة السحابية الجديدة، رغم أن الأرباح والإيرادات جاءت أقل من التقديرات للربع الأول من العام المالي 2026.

وسجلت ربحية السهم خلال الربع المالي: 1.47 دولار معدلة مقابل 1.48 دولار أمريكي، بينما سجلت الإيرادات: 14.93 مليار دولار مقابل 15.04 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 12% مقارنةً بـ 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. واستقر صافي الدخل عند 2.93 مليار دولار، أو 1.01 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في 31 أغسطس مقارنةً بـ 2.93 مليار دولار، أو 1.03 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت شركة أوراكل إن التزاماتها المتبقية المتعلقة بالأداء، وهي مقياس للإيرادات التعاقدية التي لم تُسجل بعد، تبلغ في الوقت الحالي 455 مليار دولار، بزيادة قدرها 359% تقريباً عن العام السابق. وخلال الربع، أعلنت شركة أوبن إيه آي أنها وقّعت اتفاقية مع شركة أوراكل لتطوير 4.5 جيجاوات من سعة مركز البيانات في الولايات المتحدة.

إلى جانب مزودي خدمات الحوسبة السحابية الأكبر حجماً مثل مايكروسوفت، كانت أوراكل من أكبر الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي، بفضل أعمالها في مجال البنية التحتية السحابية وإمكانية وصولها إلى وحدات معالجة الرسومات (GPU) من شركة إنفيديا اللازمة لأحمال العمل الضخمة. وقالت الرئيسة التنفيذية لأوراكل، سافرا كاتز، خلال بيان لها، إن الشركة وقّعت أربعة عقود بمليارات الدولارات مع ثلاثة عملاء مختلفين خلال هذا الربع.

وأيضاً خلال هذا الربع، أعلنت أوراكل أن نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini AI من منافستها السحابية جوجل ستصبح متاحة على البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل.

وحققت أوراكل إيرادات بقيمة 3.3 مليار دولار من البنية التحتية السحابية خلال الربع المالي، بزيادة قدرها 55% عن نفس الفترة من العام السابق، وكان معدل النمو في تلك الإيرادات خلال الربع المالي الرابع 52%.

وبحسب بيان، تتوقع أوراكل في الوقت الحالي تحقيق إيرادات بقيمة 18 مليار دولار من البنية التحتية السحابية في السنة المالية 2026. ويشير ذلك إلى نمو بنسبة 77% مقارنةً بإجمالي 10 مليارات دولار تقريباً في السنة المالية 2025.

وتوقعت الشركة أن يصل المبلغ إلى 32 مليار دولار، و73 مليار دولار، و114 مليار دولار، و144 مليار دولار في السنوات المالية 2027، و2028، و2029، و2030.