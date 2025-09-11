أخبار التوك شو: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة..أحمد موسى: مصر تطفئ نيران الحروب في المنطقة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





مدبولي: 2 مليون و860 ألف مواطن استفاد من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة البريكس اكد أهمية التكامل الاقتصادي بين دول البريكس.



رئيس الوزراء: الدولة خففت عن كاهل 3 ملايين مواطن بمبادرة قوائم الانتظار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المنطقة تعاني منذ أكثر من 70 سنه وحتى الآن، وأن ما حدث أمر غير معتاد.





مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.





مفاجأة بشأن السيارات الكهربائية.. رئيس الشعبة يوضح

كشف عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثير قرار رفع شحن السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 80% على المبيعات في مصر، وقال إن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على مبيعات السيارات، وأن أي مواطن قبل شراء السيارة الكهربائية سيفكر في مميزات السيارة، وأن أهم ميزة كان بالسيارات الكهربائية أسعار الشحن.





أحمد موسى: مصر تطفئ نيران الحروب في المنطقة بدبلوماسية

علق الإعلامي أحمد موسى، على المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني، قائلا: الرئيس السيسي أكد خلال حديثه مع نظيره الإيراني على دعم جهود خفض التصعيد وحل الأزمات في المنطقة.





ترامب: الضغط العسكري في غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ الضغط العسكري في غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.





43 دولة تشارك في تدريبات «النجم الساطع 2025».. اللواء وائل ربيع يوضح

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن فعاليات التدريب المشترك المصري – الأمريكي «النجم الساطع 2025» انطلقت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة نحو 43 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا، وبقوة تتجاوز 8,500 مقاتل من مختلف الجيوش.



محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن التحقيقات الرسمية أثبتت بشكل قاطع استمرار زواج موكلتها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز حتى وفاته، نافية ما تردد حول وجود طلب من جهات التحقيق لتغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة".





التعليم: إطلاق أول منهج لرياض الأطفال بمدارس التربية الفكرية

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق أول منهج تعليمي مخصص لرياض الأطفال بمدارس التربية الفكرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل شامل، لا سيما في ما يخص أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.





اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان

قالت الإعلامية نيفين منصور، إنه بعد حديث النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن آليات تنفيذ قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ، تواصل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مع البرنامج.