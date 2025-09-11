قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة..أحمد موسى: مصر تطفئ نيران الحروب في المنطقة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



مدبولي: 2 مليون و860 ألف مواطن استفاد من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  أن الرئيس السيسي في كلمته  أمام قمة البريكس اكد أهمية التكامل الاقتصادي بين دول البريكس.


رئيس الوزراء: الدولة خففت عن كاهل 3 ملايين مواطن بمبادرة قوائم الانتظار
 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المنطقة تعاني منذ أكثر من 70 سنه وحتى الآن، وأن ما حدث أمر غير معتاد.



مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.



مفاجأة بشأن السيارات الكهربائية.. رئيس الشعبة يوضح
كشف عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثير قرار رفع شحن السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 80% على المبيعات في مصر، وقال إن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على مبيعات السيارات، وأن أي مواطن قبل شراء السيارة الكهربائية سيفكر في مميزات السيارة، وأن أهم ميزة كان بالسيارات الكهربائية أسعار الشحن.



أحمد موسى: مصر تطفئ نيران الحروب في المنطقة بدبلوماسية
علق الإعلامي أحمد موسى، على المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني، قائلا: الرئيس السيسي أكد خلال حديثه مع نظيره الإيراني على دعم جهود خفض التصعيد وحل الأزمات في المنطقة.



ترامب: الضغط العسكري في غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ الضغط العسكري في غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


 

43 دولة تشارك في تدريبات «النجم الساطع 2025».. اللواء وائل ربيع يوضح
أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن فعاليات التدريب المشترك المصري – الأمريكي «النجم الساطع 2025» انطلقت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة نحو 43 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا، وبقوة تتجاوز 8,500 مقاتل من مختلف الجيوش.


محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن التحقيقات الرسمية أثبتت بشكل قاطع استمرار زواج موكلتها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز حتى وفاته، نافية ما تردد حول وجود طلب من جهات التحقيق لتغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة".



التعليم: إطلاق أول منهج لرياض الأطفال بمدارس التربية الفكرية
أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق أول منهج تعليمي مخصص لرياض الأطفال بمدارس التربية الفكرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل شامل، لا سيما في ما يخص أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.



اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
قالت الإعلامية نيفين منصور، إنه بعد حديث النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن آليات تنفيذ قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ، تواصل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مع البرنامج.

مصطفى مدبولي الوزراء أسعار الكهرباء أحمد موسى بوسي شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

رئيس الوزراء

مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم

ترشيحاتنا

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

بالصور

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد