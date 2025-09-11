طرابزون سبور يضم الحارس أونانا معارًا من مانشستر يونايتد

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الخميس، تعاقده مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في خطوة مفاجئة لتعزيز مركز حراسة المرمى.

النادي التركي أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد يقضي بانتقال أونانا، البالغ من العمر 29 عامًا، لموسم واحد، دون وجود أي بند يلزم طرابزون سبور بشراء عقده بشكل نهائي بنهاية فترة الإعارة.

One Tap ➡️ New Challenge pic.twitter.com/dlvDcf1Giu — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن الصفقة تمت دون أن يدفع طرابزون أي مقابل مالي للنادي الإنجليزي، ليحصل على خدمات الحارس الكاميروني بشكل مجاني حتى نهاية الموسم.

وكان أونانا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها ما يقارب 55 مليون يورو، وسط آمال كبيرة بأن يكون خليفة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

إلا أن مسيرته مع "الشياطين الحمر" لم تكن على مستوى التطلعات، حيث عانى من تذبذب في الأداء، وتلقت شباكه 150 هدفًا خلال 102 مباراة بقميص الفريق.

انتقال أونانا إلى طرابزون سبور يمنحه فرصة جديدة لإعادة اكتشاف نفسه بعيدًا عن ضغوط الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأمل الفريق التركي أن يساهم الحارس الكاميروني بخبراته الأوروبية في تعزيز حظوظه محليًا وقاريًا خلال الموسم الجاري.