126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة

أمينة الدسوقي

عاد الراحل  ديوجو جوتا نجم ليفربول مرة اخري للواجهة وذلك بعد أن أثارت مجلة برتغالية عاصفة من الجدل بعد نشرها صورة على غلافها توحي بوجود علاقة عاطفية بين النجم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال السعودي، وأرملة صديقه الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول ومنتخب البرتغال.

القصة الكاملة حول الصورة 

جاءت الصورة ضمن تقرير نشرته مجلة "تي في جويا" ركز على الدعم الذي يقدمه نيفيش لعائلة جوتا عقب وفاته المأساوية في حادث سير بإسبانيا في يوليو الماضي، عن عمر 28 عامًا.

لكن اختيار صورة يظهر فيها نيفيش بجوار أرملة جوتا، روت كاردوسو، على نحو يوحي بعلاقة شخصية بينهما، أثار غضب اللاعب وموجة انتقادات ضد المجلة.

عناق يثير الجدل بين نجم الهلال السعودي وأرملة جوتا خلال حفل تأبينه (صورة)

رد نيفيش الصورة “غير موفقة”

نيفيش خرج عن صمته عبر حساب المجلة على إنستجرام، قائلاً: "أنا أؤمن دائمًا بالجانب الطيب في الناس، رغم أن البعض حذرني من ذلك.. الشخص الذي وضع هذه الصورة على الغلاف لا يستحق أن يكون سعيدًا.. اختيار الصورة لم يكن موفقًا أبدًا".

دعم لعائلة الراحل

اللاعب البرتغالي أوضح أنه تعهد منذ وفاة جوتا بعدم ترك زوجته وأطفاله وأفراد عائلته وحدهم، مؤكداً استمراره في دعمهم كما شدد على أن الصورة أُخذت من مراسم تأبين الراحل وتم توظيفها بشكل خاطئ.

رد على شائعات “الخيانة”

في مواجهة مزاعم العلاقة مع أرملة صديقه، قال نيفيش إنه يعيش حياة مستقرة مع زوجته ديبورا منذ أكثر من 11 عاما، مضيفا:"أنا وزوجتي سعداء، ونفخر بعائلتنا.. لم نكن طرفًا في أي جدل، وكل ما فعلناه هو مساندة روت بأفضل طريقة ممكنة".

وفاة مأساوية

يذكر أن ديوجو جوتا تزوج من روت كاردوسو في يونيو الماضي، لكن بعد أقل من أسبوعين، لقي مصرعه رفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة مروع على الطريق السريع A-52 بإسبانيا، بعد انفجار أحد إطارات سيارته "لامبورجيني" واشتعالها بالكامل.

ورغم سرعة وصول فرق الإسعاف، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ الشقيقين، ليترك رحيل جوتا صدمة كبيرة في الوسط الرياضي البرتغالي والعالمي.

