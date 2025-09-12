رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وحصل قرار الأمم المتحدة على أغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثال على تفكير عقيم.

وأضافت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة أن مساعي إقامة الدولة الفلسطينية سيكون له تبعات وخيمة.

ومن المنتظر ان يعقد مؤتمر في 22 سبتمبر الجاري على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية، برعاية فرنسية سعودية لحشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي مستهل شهر سبتمبر الجاري، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لا هجوم، ولا ضم، ولا تهجير قسري، سيوقف الزخم الذي أطلقناه بالشراكة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف "أراكم في نيويورك في 22 سبتمبر. معا، سنجعل مؤتمر حل الدولتين نقطة تحول حاسمة نحو السلام والأمن في المنطقة".