ضبط 4100 لتر من العصائر والمشروبات المغشوشة في جرجا بسوهاج

شنت مديرية الصحة بسوهاج حملة موسعة لمراقبة الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول بين المواطنين، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 4100 لتر من العصائر والمشروبات المغشوشة ومجهولة المصدر، بإجمالي أكثر من 37 ألف عبوة، داخل نطاق مركز ومدينة جرجا.

حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وبإشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار خطة وزارة الصحة لمواجهة تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

قاد الحملة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بجرجا، برئاسة الدكتور جمال عبدالناصر مدير الإدارة الصحية، وتحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة المفتشين رأفت صدقي، إبراهيم نصري، وفادي سعد.

وتمكنت الحملة من ضبط الكمية الكبيرة من العبوات الفاسدة، حيث جرى سحب عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية للفحص.

كما تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة التي ستتولى مباشرة التحقيقات، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في تداول منتجات قد تهدد صحة المواطنين.

وأكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة بشكل دوري في جميع مراكز المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن "خط أحمر"، ولن يُسمح بوجود أي أغذية أو مشروبات مغشوشة بالأسواق.

وأضاف أن فرق مراقبة الأغذية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على جميع السلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.