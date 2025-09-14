قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
مصــر تدين الهجوم الإرهابي في شمال غرب باكستان
أصل الحكاية

أهم 8 أطعمة مضادة للسرطان.. ودورها في تقليل خطر الإصابة

اهم 8 أطعمة مضادة للسرطان.. ودورها في تقليل خطر الإصابة
اهم 8 أطعمة مضادة للسرطان.. ودورها في تقليل خطر الإصابة
ولاء خنيزي

النظام الغذائي المتوازن الذي يضم مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية المضادة للسرطان يعتبر وسيلة مهمة للوقاية وتقليل خطر الإصابة، وينصح الخبراء بالاعتماد على الأطعمة الكاملة غير المُصنّعة، لما تحتويه من عناصر غذائية فعّالة، إضافة إلى اختيار المنتجات الطازجة والموسمية باعتبارها الأفضل لصحة الجسم.، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

المساهمة في الحماية من السرطان

أشارت الدكتورة ديمبل جانجدا، خبيرة الطب العام بجامعة هارفارد، إلى أنّ دمج بعض الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يُمكن أن يُساهم بفاعلية في الحماية من هذا المرض القاتل.

الكركم ... درع قوي ضد الأورام

الكركم غني بمضادات الأكسدة القادرة على تحييد الجذور الحرة الضارة، وهي السبب في تلف الخلايا وتشجيع نمو الأورام، وتوضح الدراسات أنّ تناول الكركم يُساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية، وحماية أنسجة الجسم من التحول السرطاني بفضل خصائصه المضادة للإجهاد التأكسدي.

الأشواجاندا ... تعزيز المناعة

 عشبة الأشواجاندا مشهورة بقدرتها على تخفيف التوتر، وهو أحد العوامل التي تزيد من احتمالية انتشار السرطان، كما تمتاز بخصائص مضادة للالتهابات، وتُعزز جودة النوم وقوة جهاز المناعة، وتشير الدراسات إلى أنّ مستخلص أوراقها يمكنه القضاء على الخلايا السرطانية بشكل انتقائي، إضافة إلى دعمه العلاجات التقليدية مثل العلاج الكيميائي.

الثوم ... مضاد للالتهابات

يُعتبر الثوم من الأطعمة الفعّالة في محاربة السرطان، خصوصًا سرطانات المعدة والبنكرياس والثدي، ويعود ذلك إلى مركب الأليسين الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويساعد في تعزيز المناعة، إلى جانب إبطاء نمو الخلايا السرطانية ومنعها من الانقسام المستمر.

البروكلي ... الحد من نمو الأورام 

يحتوي البروكلي على مركب السلفورافان، الذي أظهرت الدراسات أنّه يُسهم في الحد من نمو الأورام، مما يجعله عنصرًا أساسيًا ضمن الأطعمة المضادة للسرطان.

السبانخ ... مصدر غني بالكاروتينات

السبانخ من الخضروات الغنية بالحديد والكاروتينات، وهما عنصران أساسيان لمكافحة الشوارد الحرة وتعزيز دفاعات الجسم، وتُساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على محاربة أنواع من السرطان مثل الثدي والمثانة والرئة.

بذور الكتان ... حماية من السرطانات الهرمونية

بذور الكتان مليئة بالبروتينات والليجنينات، وهي مواد تقي من نمو السرطانات الحساسة للهرمونات مثل سرطان الثدي والبروستاتا،  كما أنها تحتوي على حمض ألفا لينولينيك، أحد أحماض الأوميجا 3، الذي يُسهم في تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات.

الريحان ... مضاد للأورام

أوراق الريحان غنية بمركب الأوجينول المعروف بخصائصه المضادة للسرطان، وقد أثبتت الدراسات أنّه يُبطئ نمو الأورام عبر آليات مختلفة، مما يجعله غذاءً داعمًا لصحة الجسم.

العنب ... مضادات الأكسدة 

يُساعد العنب مرضى السرطان على التخفيف من أعراض جانبية ناتجة عن العلاج الكيميائي، مثل العطش الشديد، فقدان الوزن، والإحساس بالحرقة، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية توقف دورة انقسام الخلايا السرطانية، وتُحفّز عملية الموت المبرمج لتلك الخلايا، مما يحد من تطورها وانتشارها.

السرطان النظام الغذائي أطعمة مضادة للسرطان النظام الغذائي المتوازن الأطعمة الجسم صحة الجسم

