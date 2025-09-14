أجواء روحية في كنيسة مارمرقس والبابا أثناسيوس بشبرا خلال تدشين الأيقونات

ترأس، اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول والبابا أثناسيوس الرسولي.

تدشين أيقونات

وخلال القداس الإلهي قام نيافته بتدشين أيقونات الكنيسة وسط أجواء روحية مبهجة ومشاركة شعب الكنيسة الذي امتلأ فرحًا بهذه المناسبة المقدسة.

واختُتم اليوم بالصلاة من أجل أن يحفظ الرب كنيسته وشعبه، ويبارك خدام الكنيسة وخدمتها.

يعتبر تدشين الأيقونات حدثًا كنسيًا هامًا يحمل معاني روحية عميقة، إذ يؤكد على قدسية المكان ويُضفي عليه بُعدًا إيمانيًا خاصًا، لتظل الأيقونات منارة للتعليم والبركة والشركة الروحية داخل الكنيسة.