أوفر من الجاهز... طريقة عمل خبز توست في البيت

خبز توست من المعجنات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وشرائها من المحلات والأسواق ولكن يمكنك عملها في المنزل.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خبز توست فيما يلي...



مقادير خبز توست



● 4 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● ماء للعجن

● ¼ كوب عسل أبيض

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

● ¼ كوب زبدة

الوجه:

● لبن بودرة

● ماء



طريقة تحضير خبز توست



يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح واللبن البودرة

والعسل والزبدة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر.

تفرد بالنشابة وتشكل رول وتوضع فى قالب أنجلش كيك.

يغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى.

يوضع في الفرن حتى تمام النضج.

يترك ليبرد ويقطع ويقدم.