يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أوفر من الجاهز... طريقة عمل خبز توست في البيت

هاجر هانئ

خبز توست من المعجنات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وشرائها من المحلات والأسواق ولكن يمكنك عملها في المنزل.
قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خبز توست فيما يلي...


مقادير خبز توست 


● 4 كوب دقيق
● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
● ماء للعجن

● ¼ كوب عسل أبيض
● رشة ملح
● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
● 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
● ¼ كوب زبدة

الوجه:
● لبن بودرة
● ماء


طريقة تحضير خبز توست


يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح واللبن البودرة
والعسل والزبدة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
تغطى العجينة وتترك لتتخمر.

تفرد بالنشابة وتشكل رول وتوضع فى قالب أنجلش كيك.
يغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى.
يوضع في الفرن حتى تمام النضج.
يترك ليبرد ويقطع ويقدم.

