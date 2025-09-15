إعلامي يكشف عن مفاجأة تواجه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام إنبي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يكشف عن مفاجأة تواجد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام إنبي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن النادي الأهلي بسبب التعادل أمام إنبي.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر فيسبوك: “التعادل هيقابله عاصفة شديدة في وجه لاعبي الأهلي الفترة المقبلة”.

وكان قد أكـد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن الأهلي قدم مستوى كارثي في لقاء انبي، وهو من خرج فائزًا بنقطة التعادل، مشيرًا إلى أن عماد النحاس فعل كل ما بوسعه لتحقيق الانتصار، لكن حمزة الجمل يستحق الثناء بعدما قدم مستوى مميز خلال اللقاء، وكان قادرًا على تحقيق الفوز.

وقال بلال: الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدًا، والجمهور غاضب للغاية، واللاعبون يريدون الحصول على الملايين فقط، ووجهة نظري أن كل اللاعبين في الفريق لا يستحقون أكثر من مليوني جنيه في الموسم، الفريق في خمس مواجهات لديه 6 نقاط فقط من 15 نقطة، يعني 40% من إجمالي النقاط، والأجواء أصبحت ساخنة داخل النادي وستكون هناك عقوبات كبيرة.

وأضاف: بعد الأداء السيئ للاعبي الأهلي، هناك اتجاه لمضاعفة العقوبات وتصل لـ30% من الراتب الشهري.

وأكمل: ديانج لا يستطيع اللعب في مركز 8، ولكن باقي التشكيل جيد، وهناك علامة استفهام حول زيزو بعد شكواه من آلام عضلية قبل انطلاق المباراة، وتوجه إليه الطبيب لسؤاله، واللاعب في هذه الحالات هو الفيصل، لو أكد على سلامته فسيلعب بشكل طبيعي، زيزو أصر على اللعب وطوال الـ27 دقيقة لم يظهر بشكل جيد، ولم يلعب أي كرة ثابتة، لم يكن موجودًا من الأساس في الملعب.

وزاد: إلى حد ما كان محمد هاني يقدم أداء معقول، ومحمد الشناوي كان مُرتبك، لكن في المجمل الأهلي لم يكن يستحق الانتصار، اللاعبون مشغولون بالعقود والحصول على أكبر عائد مالي، وهذه أصبحت هي عقلية اللاعبين في الوقت الحالي، وهو تفكير عقيم لا يجلب البطولات، فهل هذا هو تفكير لاعبين بكل الملايين الموجودة على أرض الملعب.

وواصل: لو كنت صاحب قرار، سأقوم بخصم 50% من عقود اللاعبين، والأهلي في الموسم الماضي بأقل من هؤلاء اللاعبين استطاع الفوز بالدوري والعودة من فارق الـ9 نقاط لصدارة المسابقة.

الاهلي الزمالك ابراهيم عبد الجواد

