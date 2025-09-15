الغندور متغزلا في تريزيجيه : من أكثر اللاعبين خلقا وأدبا

تغزل الإعلامي خالد الغندور، في اللاعب محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "هذه شهادة حق محمود تريزيجيه ، فهو من أكثر اللاعبين خلقا وأدبا وقمة في الاحترام و الذوق والتواضع".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء.