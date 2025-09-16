الغرف السياحية: منصات السياحة العالمية أشادت بمصر كوجهة سياحية

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن شعور كافة السياح الذين حضروا إلى مصر بالأمن والأمان، وكذلك منصات السياحة العالمية والميديا العالمية الخاصة بالسياحة والتى كانت تشيد بمصر كوجهة سياحية، وهو نابع من آراء السياح الذين أتوا إلى مصر من مختلف الدول.

وقال حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحملات الترويجية التى نفذتها الهيئة العامة للتنشيط السياحى خلال 2024/2025 كان لها تأثير على زيادة إقبال السياح على مصر.

وتابع الحملات كانت من خلال الدعاية على السوشيال ميديا بشكل كبير أو فى حضورنا بالمعارض الدولية بصفة مستمرة، مما أدى إلى زيادة أعداد السائحين بشكل كبير.