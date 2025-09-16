جيوكيريس يقود الهجوم.. تشكيل آرسنال ضد أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة آرسنال وأتلتيك بلباو في الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سان ماميس”.

تشكيل آرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، موسكيرا جابرييل، كالافيوري.

الوسط: زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو.

الهجوم: مادويكي، إيزي، جيوكيريس.

وتقام البطولة بمشاركة 36 ناديًا بدلًا من 32، وهو ما جعل المنافسة أكثر سخونة منذ الجولة الأولى بعدما أسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل بين كبار القارة.