مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع أديـ داس لدعم الأنشطة الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وأديـ داس بمصر ، بهدف دعم وتطوير الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وإتاحة المزيد من البرامج والفعاليات للشباب.

وقع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب البشير، فيما وقع عن شركة "أديـ داس" ممثلو الشركة ومنى عادل ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الشركة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمساهمة في دعم الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن البروتوكول مع "أديداس" يعد نموذجاً للشراكات الناجحة التي تسهم في تنمية البنية التحتية الرياضية ودعم الكوادر الشبابية.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة "أديداس" عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، لتقديم الدعم سواء من خلال رعاية الفعاليات الرياضية أو المساهمة في نشر ثقافة الرياضة والممارسات الصحية بين فئات المجتمع المختلفة.

وينص البروتوكول على تعاون يمتد لمدة ثلاث سنوات، يشمل تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة، ورعاية فعاليات شبابية ومجتمعية، إضافة إلى برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

ويشمل البروتوكول تنفيذ مجموعة من المحاور والبرامج النوعية، من بينها تنظيم فعاليات رياضية كبرى على المستوي المحلي، والمساهمة في دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة واكتشاف نجوم جدد في مختلف الألعاب، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الرياضية. كما يتضمن التعاون دعم المبادرات التي تعزز السياحة الرياضية في مصر، والتوسع في الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بانتظام، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

ويعكس هذا البروتوكول حرص وزارة الشباب والرياضة على تنويع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والعالمية، بما يواكب رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة الرياضة كأحد أهم أدوات الاستثمار في الشباب وبناء الإنسان.

