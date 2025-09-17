قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطوير مداخل وميادين المراكز والمدن والقري بدمياط وفقا للهوية البصرية

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات والجهات المعنية، لمتابعة مستجدات أعمال تطوير مداخل وعواصم المراكز والمدن بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي للمداخل والميادين العامة، والنماذج التصميمية المقترحة لتطويرها بما يتماشى مع الطابع العمراني والجمالي لكل مركز ومدينة.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة مراعاة الهوية البصرية لكل مدينة عند تنفيذ تلك النماذج، مشددة على أهمية الإسراع في تنفيذ المقترحات المعتمدة لتحقيق نقلة نوعية في الشكل الحضاري والجمالي للمراكز والمدن.

كما أوضحت أن التطوير لا يقتصر فقط على المباني والجداريات، بل يمكن أن يتضمن إنشاء مناطق خضراء تسهم في تحسين البيئة وتوفير متنفس حضاري للأهالي، مع التأكيد على ضرورة تطويرها وصيانتها بشكل مستمر لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، شددت نائب المحافظ على أهمية التنسيق مع اساتذة الجامعات والمتخصصين في تنفيذ هذه المشروعات، والاستفادة من أفكار الشباب ومشروعاتهم الابتكارية في تطوير عواصم المراكز والمدن، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويواكب أحدث الرؤى التصميمية

ومن جانبه توجه اللواء بحيرى بالشكر الى إلى رؤساء الوحدات المحلية على مجهوداتهم المبذولة بهذا الملف ، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق كافة الأهداف الرامية .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير مداخل وعواصم المراكز والمدن بما يعزز من المشهد الحضاري ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

