بحضور رئيسي الاتحادين.. افتتاح بطولة الشطرنج بأولمبياد الشركات

بحضور رئيسا الاتحادين افتتاح بطولة الشطرنج بأولمبياد الشركات
بحضور رئيسا الاتحادين افتتاح بطولة الشطرنج بأولمبياد الشركات
محمد الغزاوى

افتتح مساء اليوم اللواء مختار عمارة رئيس اتحاد الشطرنج والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات مسابقة الشطرنج والتي تقام في المدينة الرياضية ضمن فعاليات اولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي تضم أكثر من عشرين فريقا للرجال والسيدات.

بحضور رئيسي الاتحادين..
افتتاح بطولة الشطرنج بأولمبياد الشركات

وأكد اللواء مختار عماره أننا سوف نقسم توأمة مع اتحاد الشركات في إقامة عدد من البطولات المحلية والدولية بعد زيادة الإقبال علي لعبة الشطرنج بين العاملين في الشركات. معربا عن سعادته اليوم لإطلاق إشارة بدء البطولة وبما يقدمه اتحاد الشركات من كافة الإمكانيات لإنجاح المسابقة.


بينما عبر المحاسب هارون عن امتنانه بحضور رئيس اتحاد الشطرنج ورعايته لعبة في الاتحاد مؤكدا أنه يأمل في زيادة التعاون بين الاتحادين قريبا بإقامة فعاليات مصغرة بين الشركات بما يحقق مزيدا من الانتشار للعبة بين القطاعات. مشيدا بالمشاركة النسائية التي تشهدها المسابقة هذا العام ورغبة السيدات في الحضور كل عام الي بورسعيد.

بينما أعلن الكابتن فرج عمر مقرر عام المسابقة أن البطولة هذا العام تشهد تنوعا في الفئات العمرية للعاملين المشاركين في الشركات واختلافا من حيث التنظيم والحضور المشرف لقيادات الاتحادين والتي تضيف جوا من الثقة بين اللاعبين.

بورسعيد أولمبياد الشركات بورفؤاد الشطرنج

