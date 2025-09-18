محمد سعيد محفوظ عن قبر محمد رفعت: هل هذا الركام يليق بمكانة إمام المقرئين؟

شارك الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، صورة لمقبرة الشيخ محمد رفعت.

وكتب محمد سعيد محفوظ، عبر حسابه على فيسبوك: "قبر الشيخ محمد رفعت مزار المحبين من كل أنحاء العالم كما يبدو صباح اليوم.. هل هذا الركام والتصدع يليق بمكانة إمام المقرئين؟ وإذا صدقت وعود المسؤولين بعدم إزالته، ألا يجد من يتكفل بترميمه، إكراماً للجسد الطاهر الذي يؤويه؟".

وكانت قد أكدت محافظة القاهرة، أن مقبرة الشيخ محمد رفعت قائمة ولن يتم المساس بها، وأن ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة المقبرة؛ عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأهابت محافظة القاهرة -في بيان لها- بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.