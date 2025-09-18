قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة تستضيف الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية المشتركة لدعم صغار المزارعين في 4 محافظات

شيماء مجدي

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين "الايسماب"، برئاسة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة،  ورئيس المشروع، بحضور أعضاء اللجنة وفرق المشروع من المحافظات الأربع المستهدفة : الدقهلية، المنيا، أسيوط وسوهاج، إلى جانب ممثلين من الجانب الياباني.

وجاء الإجتماع تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة تقدم المشروع ودوره في تقديم الدعم لصغار المزارعين، في المحافظات المستهدفة، والأنشطة التي يتم تنفيذها.

و شارك من الجانب الياباني "ياماموتو أتسوشي" نائب رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" و "كيمورا" ممثل المكتب بمصر و محمد آدم مدير البرامج بالمكتب جايكا مصر، ونخبة من فريق المشروع بمكتب الجايكا بمصر.

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، على أهمية مشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين" (الايسماب)، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وقال إن الهدف الرئيسي للمشروع هو تغيير فكر المزارع المصري، والمساهمة في تحسين دخله، ورفع مستوى معيشته، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات صغار المزارعين وتمكينهم من فهم متطلبات السوق، واختيار المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وتحسين جودة منتجاتهم.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة الريفية ودعمها لتوليد دخل من خلال الأنشطة المختلفة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة الأسرة الزراعية بشكل عام، لافتا الى أن استمرار هذا التعاون مع "جايكا" يعكس التزام الحكومة المصرية بالنهوض بالقطاع الزراعي وتوفير الدعم اللازم لصغار المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رحاب عبد الله منسق عام المشروع، إنجازات وجهود المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية، بالإضافة إلى الجدول الزمني للأنشطة المقبلة.

تحقيق أهداف المشروع بنجاح

كما شهد الاجتماع  نقاشات مثمرة بين الحضور، أسفرت عن اتفاق جماعي على المؤشرات المقترحة لتحقيق أهداف المشروع بنجاح

