أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الجمعة 19-9-2025

نستعرض أسعار اللحوم في مصر اليوم الجمعة 19 سبتمبر وسط حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلافات بين اللحوم البلدية والمستوردة ، تعكس توازن العرض والطلب

أسعار اللحوم الحمراء البلدية

اللحم البلدي: 400 جنيه للكيلوجرام

اللحم الكندوز: 355 جنيه للكيلوجرام

اللحم الجملي: 370 – 350 جنيه للكيلوجرام

لحم الضأن: 424 جنيه للكيلوجرام

لحم البتلو: 420 جنيه للكيلوجرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام

وأكد التجار أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.