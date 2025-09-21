قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
الأمم المتحدة تحذر: الفاشر على شفا كارثة والمدنيون يدفعون الثمن
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول العنب؟

العنب
العنب
نهى هجرس

يعتمد نمو الجسم والعقل في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل كبير على الحصول على التغذية السليمة، قد يكون هذا صعبًا في بعض الأحيان، نظرًا لصعوبة اختيار طعام الأطفال، ومع ذلك، هناك العديد من الأطعمة المناسبة للأطفال، والتي تحتوي على مزيج جيد من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية.

في هذه المقالة، نلقي نظرةً مُفصّلةً على فوائد العنب للأطفال. هذه الفاكهة المنعشة ليست مُفضّلةً لدى الأطفال فحسب، بل هي غنيةٌ أيضًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية المُفيدة لنموّهم.

فوائد العنب للأطفال 

- العنب  يساعد الأطفال على البقاء رطبين.

يحتوي العنب على أكثر من 80% من الماء هذه النسبة العالية من الماء تجعله مصدرًا ممتازًا للترطيب، خاصةً خلال أشهر الصيف الحارة.

- يساعد العنب على تحسين الدورة الدموية.

يحتوي العنب على نسبة عالية من الحديد، الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية ويعزز تكوين الهيموجلوبين. 

- العنب غني بفيتامين سي

فيتامين سي عنصر غذائي أساسي يُعزز المناعة ضد نزلات البرد الشائعة وغيرها من الأمراض، كما يُساعد على تكوين الأوعية الدموية السليمة والحفاظ عليها لدى الأطفال الصغار. 

- العنب غني بالألياف

الألياف ضرورية للهضم والحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء، كما أن غناها بالألياف يساعد على شعور طفلك بالشبع لفترة أطول.

- العنب مصدر رائع للكالسيوم

تحتوي أنواع العنب المختلفة على ما بين 10 إلى 14 ملغ من الكالسيوم لكل 100 جرام، وهو ممتاز في تقوية العظام والأسنان عند الأطفال

المصدر kangrookids

العنب فوائد العنب أضرار العنب الالياف الترطيب

