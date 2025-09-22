برلمانية: دبلوم سلامة المرضى خطوة حاسمة لتحسين النظام الصحي وضمان الأمان الطبي

أعربت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن دعمها الكامل لإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، والذي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على تطبيق أعلى معايير السلامة وجودة الرعاية الصحية في مصر، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز مستوى الأمان في المنشآت الصحية وتحقيق تطوير حقيقي في القطاع الطبي.

رفع كفاءة النظام الصحي في مصر

وقالت النائبة سمر سالم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "هذا البرنامج التدريبي يعد إضافة نوعية لجهود الوزارة في رفع كفاءة النظام الصحي في مصر، فهو لا يقتصر فقط على تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بل يساهم أيضًا في ضمان أمان الرعاية الصحية وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون.

مضيفة "تأهيل الكوادر الصحية في مجال إدارة المخاطر وسلامة المرضى هو أمر بالغ الأهمية لمواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية."

وأكدت سالم أن البرلمان سيتابع عن كثب تطبيق هذا الدبلوم لضمان نجاحه، مشيرة إلى أن البرلمان لطالما دعم الخطوات المبدعة التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأشادت بدور الوزارة في التعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات المحلية لتقديم هذا التدريب، معتبرة أن ذلك يعكس الجهود الحقيقية المبذولة لتطوير النظام الصحي في مصر.

وأضافت النائبة سمر سالم: "ما تشهده مصر اليوم من خطوات تطويرية في المجال الصحي يعكس رؤية الدولة الطموحة لتقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة لجميع المواطنين وهذا الدبلوم سيكون له دور محوري في تدريب وتطوير مهارات الأطباء والفنيين على التعامل مع المخاطر الطبية وتحقيق أعلى مستويات الأمان."

وشددت على أن هذه المبادرة ستسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحسين الممارسات الطبية، مما يساهم في رفع جودة الحياة الصحية للمواطنين، مؤكدة أن تكامل هذا التدريب مع الممارسات العملية سيمكن الكوادر الطبية من مواجهة التحديات الفعلية في المستشفيات والمراكز الصحية.