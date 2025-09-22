قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين
تحسبا لأي إجراء إسرائيلي.. فلسطين ترسل نسخة من كلمة عباس إلى الأردن لعرضها أمام الأمم المتحدة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
اختراق أمني في إسرائيل.. رجل ينتحل صفة عنصر أمن ويتسلل لمواقع حساسة
افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة
سبب تعظيم يوم الإثنين من كل أسبوع.. علي جمعة: فيه 4 أسرار
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: دبلوم سلامة المرضى خطوة حاسمة لتحسين النظام الصحي وضمان الأمان الطبي

وزارة الصحة
وزارة الصحة
حسن رضوان

أعربت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن دعمها الكامل لإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، والذي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على تطبيق أعلى معايير السلامة وجودة الرعاية الصحية في مصر، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز مستوى الأمان في المنشآت الصحية وتحقيق تطوير حقيقي في القطاع الطبي.

رفع كفاءة النظام الصحي في مصر

وقالت النائبة سمر سالم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "هذا البرنامج التدريبي يعد إضافة نوعية لجهود الوزارة في رفع كفاءة النظام الصحي في مصر، فهو لا يقتصر فقط على تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بل يساهم أيضًا في ضمان أمان الرعاية الصحية وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون.

 مضيفة "تأهيل الكوادر الصحية في مجال إدارة المخاطر وسلامة المرضى هو أمر بالغ الأهمية لمواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية."

وأكدت سالم أن البرلمان سيتابع عن كثب تطبيق هذا الدبلوم لضمان نجاحه، مشيرة إلى أن البرلمان لطالما دعم الخطوات المبدعة التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأشادت بدور الوزارة في التعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات المحلية لتقديم هذا التدريب، معتبرة أن ذلك يعكس الجهود الحقيقية المبذولة لتطوير النظام الصحي في مصر.

وأضافت النائبة سمر سالم: "ما تشهده مصر اليوم من خطوات تطويرية في المجال الصحي يعكس رؤية الدولة الطموحة لتقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة لجميع المواطنين وهذا الدبلوم سيكون له دور محوري في تدريب وتطوير مهارات الأطباء والفنيين على التعامل مع المخاطر الطبية وتحقيق أعلى مستويات الأمان."

وشددت على أن هذه المبادرة ستسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحسين الممارسات الطبية، مما يساهم في رفع جودة الحياة الصحية للمواطنين، مؤكدة أن تكامل هذا التدريب مع الممارسات العملية سيمكن الكوادر الطبية من مواجهة التحديات الفعلية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وزارة الصحة والسكان دبلوم سلامة المرضى تحسين النظام الصحي الأمان الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

الحرية المصري: رد قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تحسين العدالة

مايكل روفائيل

مصر القومي يشيد برد قانون الإجراءات الجنائية: ضمان لحقوق المواطنين وحرياتهم

حزب المؤتمر

المؤتمر: قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية يعكس انحياز الدولة لحقوق المواطن

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد