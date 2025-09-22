شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا، وأن يوم الثلاثاء غدا الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا.

وعقب إعلان موعد الشهر الفضيل بدأ المسلمون البحث حول فضائل شهر ربيع الآخر ومكانته الدينية وما شهده من أحداث ، ومن المسلمين من بحث عن موعد الأيام البيض والدعاء المستحب في هذا الشهر وفي هذذا التقرير نجيب على جميع الأسئلة :

ويعد هذا الشهر الرابع في التقويم الهجري امتدادًا لشهر ربيع الأول الذي ارتبط بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يضفي عليه قيمة خاصة عند المسلمين.

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم؟

أطلق على هذا الشهر اسم ربيع الآخر أو ربيع الثاني منذ نحو عام 412 ميلاديًا في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد ارتبطت تسميته هو وشهر ربيع الأول باسم "الربيعين"، لأنهما وقعا وقت الربيع حين تمت تسميتهما، فغلب عليهما الاسم حتى أصبح جزءًا من التقويم الهجري المتوارث عبر القرون.

فضائل شهر ربيع الآخر

لم يرد في النصوص الشرعية فضل مخصوص لشهر ربيع الآخر كما ورد لشهر ربيع الأول، إلا أن العلماء أكدوا أنه زمن مبارك يستحب فيه الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، وطلب البركة في الأهل والرزق والعمل.

ومن فضائله أنه يأتي بعد شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يجعله امتدادًا للنفحات الروحانية، وفرصة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والذكر والدعاء.

أحداث تاريخية في شهر ربيع الآخر

شهد هذا الشهر العديد من الأحداث المهمة في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، منها

في السنة الأولى للهجرة، فرضت صلاة العصر ركعتين ثم زيدت في شهر ربيع الآخر لتصبح أربع ركعات، كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم.

في السنة الثالثة للهجرة، وقعت غزوة بحران بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرج مع ثلاثمائة مقاتل دون أن يحدث قتال.



في السنة السادسة للهجرة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح على رأس سرية إلى "ذي القصة"، فغنم المسلمون منها الكثير وأسلم عدد من أهلها.



في السنة التاسعة للهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ديار طيئ، وأمره بهدم صنمهم "الفلس"، فكان ذلك حدثًا فاصلاً في الدعوة إلى التوحيد.

أدعية استقبال شهر ربيع الآخر

مع بداية الشهر، يحرص المسلمون على الدعاء لأنفسهم وأهليهم وأبنائهم، خاصة مع تزامن الشهر مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن أبرز الأدعية المستحبة في هذا الشهر:

اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، اللهم اجعله شهر بركة ونصر ورحمة.

اللهم اجعل بداياتنا فيه موفقة، وارزق أبناءنا التوفيق في دراستهم، وامنحنا جميعًا الخير في ديننا ودنيانا.

اللهم ارزقنا الرزق الوفير، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، واجعلنا من المخلصين لك في القول والعمل.

اللهم سخر لنا عبادك، وألن قلوبهم لنا، كما سخرت البحر لموسى، والحديد لداود، واجعل لنا في كل ضيق مخرجًا وفي كل هم فرجًا.

اللهم اجعل هذا الشهر بداية خير لنا ولأوطاننا، واحفظ أمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»

«ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين»

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

«ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» «رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء»

«ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» «ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» «حسبنا الله ونعم الوكيل»

«ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» «ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار»

الأيام البيض لشهر ربيع الآخر 1447

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 هو غرة شهر ربيع الآخر 1447 هجريًا، وبذلك تكون الأيام البيض لصيامها اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كالتالي:

الأحد 5 أكتوبر 2025 (13 ربيع الآخر).

الاثنين 6 أكتوبر 2025 (14 ربيع الآخر).

الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 (15 ربيع الآخر).



