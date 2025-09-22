قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على طرفى مشاجرة ببورسعيد.. تفاصيل

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإستخدام الأسلحة البيضاء ببورسعيد .

القبض على طرفى مشاجرة ببورسعيد

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18الجارى تبلغ لقسم شرطة الزهور ببورسعيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول بائعان "أحدهما مصاب بجروح"، وطرف ثانى عاطلان "أحدهما مصاب بجروح"، جميعهم مقيمين بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابتهم المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

