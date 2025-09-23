قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين
كيف تنال شفاعة النبي يوم القيامة؟.. 3 أعمال احرص عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة؟
هل يجوز تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة؟
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يستفسر فيه صاحبه عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ.

وأوضحت ان المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه في الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التي تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالى.

وأشارت الى ان التصويرُ الفوتوغرافي وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا؛ لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، والحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو في حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، والعبرةُ في الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ.


وأكدت بناء على ذلك أنه يجوزُ لك شرعًا تعليقُ صورِ أبيك وأمِّك لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ أمِّك محتشمة، ولا يَضُرُّ في ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا كما أخبرك بعضهم.
 

حكم تعليق الصور فى المنزل

حكم تعليق الصور فى المنزل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح شلبي، أن الصور الفوتوغرافيه عبارة عن حبس الظل وتعليقها فى المنازل لا شئ فيه، فلو كانت الصورة ليس بها شئ محرم فلا حرج فى ذلك.


حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل لا شيء فيه شرعا.
 

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « سمعنا أن الصور على الحائط فى المنزل تمنع من دخول الملائكة فهل هذا صحيح؟»انه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ.
 

وبيًن أن حرمة التصوير أو النحت أو التماثيل تتعلق بثلاثة أمور بأن لا تكون لعلة العبادة ولا لمضاهاة خلق الله والأمر الأخر أن لا تكون بها علامات عورة فإن كانت كذلك فلا يجوز تعليقها أما إن كانت غير ذلك فهذا لا يجوز شرعًا.
 

حكم تعليق الصور فى المنزل

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يعلق صور فى المنزل جائزة وليس فيها شئ، والأحاديث التى جاءت فى لعن التصاوير والمصورين هى الصور التى يقصد بها التماثيل الكاملة التى يمكن أن يحيا بها الإنسان اى أن تكون كالمخلوق العادى.
 

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال مضمونة « حكم تعليق الصور فى المنزل؟»، أن الصور الفوتوغرافيه ليست هى المقصودة بحرمة الصور ولكن الصور المقصود بها التماثيل التى يمكن أن تضاهى بها خلق الله، إلا أن الصور التى نعلقها على جدران المنازل إنما هى حبس ظل حتى الأشياء المرسومة، وعليه فيجوز تعليق الصور فى الأماكن وفى المنازل وليس هناك حرمة فى ذلك لأنها نوع من أنواع محاكاة الحيقة وليس محاولة لصناعة حقيقة.
وأشار الى أن هذه الصور ليست داخلة فى لعن المصورين لأن التصاوير المقصود بها هنا هى التماثيل الكاملة التى يمكن ان ينفخ فيها الروح.

تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له حكم تعليق صور المتوفى صور تعليق الصور حكم تعليق الصور فى المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

المتهم

دهسا فتاة وحاولا الهرب.. القبض على طالبين بأكتوبر

المضبوطات

وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

ترشيحاتنا

المعاهد الأزهرية

شيخ الأزهر يعفي الأيتام والمكفوفين من مصروفات المعاهد

التأمل في آيات

أهمية التأمل في آيات الله الكونية.. طريق اليقين وراحة القلب

الأزهر يختتم أمسياته الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بمحاضرة عن القيم الإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

الأزهر يختتم أمسياته الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بمحاضرة عن القيم الإنسانية في سيرة الرسول

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد