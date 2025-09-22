الرئيس الفلسطيني: أقول للشعب الإسرائيلي إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام وليتوقف العنف والحرب

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل للجلوس فورا لطاولة المفاوضات لوقف شلال الدم وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



وقال محمود عباس في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، :" أقول للشعب الإسرائيلي إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام وليتوقف العنف والحرب ومن حق اجيالنا ان تنعم بالامن والحرية لتعيش شعوب منطقتنا في سلام دائم".

وتابع محمود عباس :" ولشعبنا الفلسطيني الصامد في وطنه أقول له إن فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة ".

وأكمل محمود عباس :" هذا اليوم هو دولة فلسطين وبدء عملية السلام في الشرق الأوسط ولندعو قريبا إلى مؤتمر دولي يحقق هذا الامر ".