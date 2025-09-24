تعرف علي أسباب ارتفاع حرارة السيارة ؟

يعود ارتفاع حرارة السيارة إلي العديد من العوامل من ضمنها، مشاكل في نظام التبريد، ونقص سائل التبريد، أو عطل في منظم الحرارة " الثرموستات " أو مضخة الماء، أو انسداد وتلف الردياتير، أو تعطل مروحة التبريد .

أسباب ارتفاع حرارة السيارة

بالإضافة إلى ارتفاع حرارة السيارة يؤدي إلي زيادة الضغط على المحرك نتيجة القيادة السريعة في الأجواء الحارة أو عند تسلق المرتفعات، أو نقص زيت المحرك.

نقص أو تلوث سائل التبريد

يؤثر انخفاض مستوى سائل التبريد أو تلوثه على قدرة النظام على تبديد الحرارة بفعالية.

عطل في منظم الحرارة

إذا كان منظم الحرارة مغلق يتم إعاقة تدفق سائل التبريد للمحرك، مما يسبب ارتفاع درجة حرارته.





مشاكل في مروحة التبريد

تعطل مروحة التبريد أو ضعف أدائها يمنع تدفق الهواء اللازم لتبريد سائل التبريد في الردياتير.

انسداد الردياتير

تسريب أو انسداد الردياتير أو خراطيمه بسبب تراكم الأوساخ والترسبات، يعطل عملية تبريد سائل التبريد.

فشل مضخة الماء

تعطل مضخة الماء يعيق دوران سائل التبريد بشكل صحيح داخل المحرك.

الضغط الزائد على المحرك

يؤدي العمل الشاق للمحرك عند القيادة السريعة أو تسلق المرتفعات إلى زيادة حرارته، خاصة إذا لم يكن نظام التبريد كافي للتعامل مع هذا الضغط.

نقص زيت المحرك

نقص زيت المحرك يؤدي إلي زيادة درجة حرارة المحرك .

مشاكل في نظام العادم

انسداد نظام العادم يؤدي إلى زيادة الضغط على المحرك وارتفاع حرارته .