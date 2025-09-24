قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية
عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو
الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف علي أسباب ارتفاع حرارة السيارة ؟

إبراهيم القادري

يعود ارتفاع حرارة السيارة إلي العديد من العوامل من ضمنها، مشاكل في نظام التبريد، ونقص سائل التبريد، أو عطل في منظم الحرارة " الثرموستات " أو مضخة الماء، أو انسداد وتلف الردياتير، أو تعطل مروحة التبريد .

بالإضافة إلى ارتفاع حرارة السيارة يؤدي إلي زيادة الضغط على المحرك نتيجة القيادة السريعة في الأجواء الحارة أو عند تسلق المرتفعات، أو نقص زيت المحرك.

نقص أو تلوث سائل التبريد

يؤثر انخفاض مستوى سائل التبريد أو تلوثه على قدرة النظام على تبديد الحرارة بفعالية.

عطل في منظم الحرارة

إذا كان منظم الحرارة مغلق يتم إعاقة تدفق سائل التبريد للمحرك، مما يسبب ارتفاع درجة حرارته.



مشاكل في مروحة التبريد

تعطل مروحة التبريد أو ضعف أدائها يمنع تدفق الهواء اللازم لتبريد سائل التبريد في الردياتير.

انسداد الردياتير

تسريب أو انسداد الردياتير أو خراطيمه بسبب تراكم الأوساخ والترسبات، يعطل عملية تبريد سائل التبريد.

فشل مضخة الماء

تعطل مضخة الماء يعيق دوران سائل التبريد بشكل صحيح داخل المحرك.

الضغط الزائد على المحرك

يؤدي العمل الشاق للمحرك عند القيادة السريعة أو تسلق المرتفعات إلى زيادة حرارته، خاصة إذا لم يكن نظام التبريد كافي للتعامل مع هذا الضغط.

نقص زيت المحرك

نقص زيت المحرك يؤدي إلي زيادة درجة حرارة المحرك .

مشاكل في نظام العادم

انسداد نظام العادم يؤدي إلى زيادة الضغط على المحرك وارتفاع حرارته .

