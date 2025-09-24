قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير 343 محضرا بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 343 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية مكثفة نفذت في مراكز وأحياء المحافظة، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية حقوق المواطنين وصون صحتهم، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت بالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز والأحياء، وشملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومنافذ مشروع "جمعيتي". كما جرت الحملات بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس المباحث، والمقدم أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة.

ضبط 48 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي

وفي قطاع الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 48 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي، وتجميع 13 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن قبل طرحها في السوق السوداء. كما تم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص عثر بداخلها على 4810 عبوات جبن وصلصة، و22 لفة سلك بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح، و4 محاضر لبيع سجائر بأسعار أعلى من المقررة، و2 محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و11 محضرًا لعدم إعلان الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

أما في قطاع المخابز، فقد تم تحرير 304 محاضر شملت مخالفات نقص وزن ومواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وغلق المخبز بالأقفال الحديدية أو التوقف الجزئي عن العمل، بجانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان، أو التصرف في كميات الدقيق، أو عدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار هذه الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي للحد من أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

أسيوط ضبط لحوم حملات تموينية مديرية التموين إدارات التموين المخابز البلدية مستودعات البوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي

مواد بقانون الإجراءات الجنائية تحتاج لتعديلات.. قانوني يوضح

مرفت جبل

من 19% إلى 25%.. صعود تدريجي لمشاركة المرأة المصرية في التكنولوجيا

أرشيفية

142 دولة..ماذا يعني اعتراف العالم بدولة فلسطين؟

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد