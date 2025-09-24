ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير 343 محضرا بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 343 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية مكثفة نفذت في مراكز وأحياء المحافظة، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية حقوق المواطنين وصون صحتهم، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت بالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز والأحياء، وشملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومنافذ مشروع "جمعيتي". كما جرت الحملات بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس المباحث، والمقدم أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة.

ضبط 48 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي

وفي قطاع الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 48 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي، وتجميع 13 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن قبل طرحها في السوق السوداء. كما تم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص عثر بداخلها على 4810 عبوات جبن وصلصة، و22 لفة سلك بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح، و4 محاضر لبيع سجائر بأسعار أعلى من المقررة، و2 محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و11 محضرًا لعدم إعلان الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

أما في قطاع المخابز، فقد تم تحرير 304 محاضر شملت مخالفات نقص وزن ومواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وغلق المخبز بالأقفال الحديدية أو التوقف الجزئي عن العمل، بجانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان، أو التصرف في كميات الدقيق، أو عدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار هذه الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي للحد من أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).