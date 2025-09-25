قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

إم جى أر إكس 5 الكروس أوفر سعرها 800 ألف جنيه

ام جى أر إكس 5 موديل 2019
ام جى أر إكس 5 موديل 2019
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ام جى أر إكس 5 موديل 2019

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى أر إكس 5 موديل 2019، وتنتمي أر إكس 5 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات ام جى أر إكس 5 موديل 2019 الخارجية

ام جى أر إكس 5 موديل 2019

تظهر سيارة ام جى أر إكس 5 موديل 2019 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة إم جي ، وتم تثبيت شعار شركة إم جي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ام جى أر إكس 5 موديل 2019

ام جى أر إكس 5 موديل 2019

تستمد سيارة ام جى أر إكس 5 موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بهخا علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأسود .

مقصورة ام جى أر إكس 5 موديل 2019 الداخلية

ام جى أر إكس 5 موديل 2019

تمتلك سيارة ام جى أر إكس 5 موديل 2019 العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر ام جى أر إكس 5 موديل 2019

ام جى أر إكس 5 موديل 2019

يصل سعر سيارة ام جى أر إكس 5 موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة ام جى أر إكس 5 موديل 2019 أر إكس 5 السيارات الكروس أوفر محرك ام جى أر إكس 5

