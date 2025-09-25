محافظ كفر الشيخ يهنئ المبدعين الفائزين في مهرجان اكتشاف المواهب.. صور

هنأ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة المبدعين من النشء والشباب الفائزين في مسابقات «كنوز مصرية» و«موهبتي» بمهرجان اكتشاف المواهب، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسط أجواء احتفالية مبهرة وحضور جماهيري كبير من أسر المشاركين.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء المحافظة من إنجازات متميزة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس حجم الإبداع والتميز لدى شباب كفرالشيخ، الذين يبرهنون دومًا على قدرتهم في اعتلاء منصات التتويج في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي أهمية خاصة لدعم الموهوبين وصقل مهاراتهم باعتبارهم ثروة بشرية حقيقية تمثل المستقبل.

وقد حصدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المركز الأول في «مسابقة كنوز مصرية» عن مسرحية الأطفال «ميعرفوش يكدبوا»، والمركز الأول في مجالي المسرح والرسم، كما حصل أبناء المحافظة على المركز الثاني في التمثيل، والمركز الثالث في مجال الإذاعة.

وفازت أسما إبراهيم بالمركز الأول في الرسم، وحقق كل من مهند جاويش وإيلين عبدالحميد المركز الثاني في التمثيل، بينما فاز سيف أحمد وأحمد هشام بالمركز الثالث في مجال المذيع ضمن مسابقة «موهبتي».

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هذه النتائج المبهرة تأتي ثمرة الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، للمواهب الشابة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن أبناء المحافظة ضربوا مثالًا يحتذى به في الإبداع والابتكار والتميز.