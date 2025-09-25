قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب..صعود المعدن الأصفر في ختام تعاملات اليوم 25-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر تحركا جديدا مع اغلاق تداولات اليوم الخميس الموافق 25-9-2025 داخل محلات الصاغة.

صعود جديد للذهب

وسجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة مقدارها 10 جنيهات جنيه، ليصل مجمل ما سجله من صعود على مدار التعاملات المسائية اليوم نحو 15 جنيه علي الأقل .

تداولات الذهب

وخلال تعاملات اليوم شهد سعر الذهب تذبذبا ما بين التراجع والارتفاع بالرغم من صعوده علي مدار الأسبوع الحالي بقيمة وصلت ما بين 70 حتي 85 جنيه في الجرام.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5035 جنيه .

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

الذهب يستقر اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وسجل سعر المعدن الأصفر استقرارا بعد تذبذب شهده علي مدار الأسبوع الجاري في ظل الأحداث السياسية العالمية الراهنة.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتحرك

وسجل سعر الذهب تذبذبا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء أمس الخميس داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري

الذهب يتراجع 

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيه علي الأقل من قيمته داخل محلات الصاغة في ختام تداولات أمس 

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

تحرك الذهب

وقبل أيام شهد سعر المعدن الأصفر قفزة غير مسبوقة معوضا بذلك خسائره خلال الأسابيع الماضية ليصعد مقدار جاوز الـ300 جنيه.

سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5040 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5754 جنيه للبيع و 5782 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5035 جنيه للبيع و 5060 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 18 

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4315 جنيه للبيع و 4337 جنيه للشراء .

سعر عيار 14 

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3356 جنيه للبيع و 3373 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 3754 دولار للبيع و 3755 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.28 ألف جنيه للبيع و 40.48 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب  أمس الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتلقى المعدن النفيس بعض الدعم مع تراجع الدولار بشكل طفيف.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الأربعاء إنها "تدعم بشكل كامل" قرار البنك بخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، متوقعةً مزيدًا من التخفيضات في الفترة المقبلة.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

من جانبه، أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، أن "هذا التحرك قد يعكس توقعات بأن الفيدرالي يعتزم تحفيز الاقتصاد الأميركي بقوة، مع إعادة تركيزه على سوق العمل".

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد شدد يوم الثلاثاء على أهمية تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.

عوامل تتحكم في الذهب

شهدت أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، وسط موجة من الارتفاعات القياسية أعقبتها تراجعات مفاجئة، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه البورصة العالمية للذهب فتحت على أسعار قياسية يوم الاثنين الماضي وهناك زيادة أكثر من 100 دولار في الأوقية.

وقال هاني ميلاد  في تصريحات له، أن العوامل المؤثرة على الارتفاعات أبرزها الظروف الاقتصادية والحروب وتخفيض فائدة الدولار في البنوك ".

وتابع هاني ميلاد :" خلال الساعات الأخيرة يحدث تصحيح في أسعار الذهب وتنخفض أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال الساعات الماضية".

وأكمل هاني ميلاد :" التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب استثنائية وغريبة ولم نراها من قبل ".

ولفت هاني ميلاد :" أنصح المواطنين بالتريث ويجب أن يعلم الفرد الذي يشتري ذهب انه يستثمر على المدى الطويل"، مضيفا:" لما اشتري لازم اشتري الذهب وانساه فترة وأكون متأكد إني مش هبيعه قريب ".

أسعار الذهب تتراجع عن ذروتها مع صعود الدولار

وتراجعت أسعار الذهب  خلال تعاملات مع صعود الدولار الأميركي، ليتراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوياته القياسية والذي سجل خلال التعاملات السابقة، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، بهدف الحصول على مؤشرات إضافية على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

