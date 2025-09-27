قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أستاذ قانون دولي: انسحاب الوفود من قاعة الأمم المتحدة إدانة صامتة لجرائم موثقة

انسحاب الوفود من القاعة الأممية
انسحاب الوفود من القاعة الأممية
ياسمين القصاص

في لحظة فارقة سجلها التاريخ الأممي، تحولت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين إلى مسرح صامت للاحتجاج، عندما انسحبت عشرات الوفود الرسمية في 26 سبتمبر 2025 لحظة صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منصة الخطاب. 

لم يكن مجرد انسحاب بروتوكولي، بل رسالة سياسية وأخلاقية صاخبة، عكست رفضا عالميا متصاعدا لمنح من يتهم بارتكاب جرائم حرب شرعية الظهور على أهم منبر دولي.

وقال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين مشهدا غير مسبوق في 26 سبتمبر 2025، حينما غادر عشرات الوفود الرسمية القاعة الأممية بمجرد صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منصة الخطاب، كانت تلك اللحظة صامتة لكنها بليغة، إذ مثلت إدانة جماعية لجرائم موثقة، من بينها قتل المدنيين والأطفال في غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، والتي شكلت محورا للتحقيقات الدولية منذ أواخر عام 2023.

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جاء هذا الموقف بعد نحو عشرة أشهر من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو وعدد من قادة جيشه في 21 نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وفرض سياسات أدت إلى حرمان ملايين المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والدواء، ورغم الطابع الإلزامي للمذكرة بالنسبة إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، سمح لنتنياهو باعتلاء المنصة الأممية، ما أظهر التناقض القائم بين شعارات الأمم المتحدة وممارساتها الواقعية.

وأشار أبو لحية: "لكن الأكثر رمزية جاء من رد الفعل الدولي، فقد انسحبت وفود عربية وأفريقية وأميركية لاتينية وأوروبية في مشهد غير مألوف، عكس رفضا لمنح شرعية سياسية وأخلاقية لشخص متهم بجرائم جسيمة، وصورت وسائل الإعلام العالمية القاعة الأممية وهي شبه خالية أثناء إلقاء نتنياهو كلمته، لتتحول إلى صورة أيقونية تجسد عزلة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة لزعيم الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: " ويكتسب هذا الموقف وزنه بالنظر إلى السياق الأوسع للدورة الثمانين، حيث كانت الولايات المتحدة قد منعت الوفد الفلسطيني الرسمي من الحصول على تأشيرات دخول لحضور الاجتماعات في نيويورك، في انتهاك واضح لاتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، ما اضطر الجمعية العامة للتصويت بأغلبية ساحقة للسماح للرئيس محمود عباس بإلقاء كلمته عبر الفيديو، هذا التلاقي بين حرمان الضحية من المنبر وتمكين من يشتبه في ارتكابه جرائم حرب من استخدامه يعكس اختلالا أخلاقيا وقانونيا يهدد مصداقية الأمم المتحدة". 

وأضاف: "لقد حمل الانسحاب الجماعي دلالات متعددة، ومنها: أولا، أنه رفض صريح لتبييض الانتهاكات واعتراف ضمني بضرورة محاسبة المسؤولين عنها، ثانيا، أنه يكرس دور الجمعية العامة كمنبر للضمير الإنساني، رافض لمنح الشرعية لمن يواجه اتهامات دولية، وثالثا، أنه أعاد التأكيد على أن القوة الأخلاقية للدبلوماسية الجماعية يمكن أن تعيد التوازن إلى نظام دولي يعاني أحيانا من هيمنة السياسة على القانون".

 واختتم: "رغم أن الانسحاب لا يُغني عن تنفيذ القرارات القضائية أو مساءلة الجناة أمام المحاكم الدولية، إلا أنه يمثل شكلا من أشكال المساءلة العلنية ويبعث برسالة أمل إلى الضحايا الفلسطينيين بأن العالم لا يزال يملك أدوات رمزية وسياسية للضغط من أجل العدالة".

الجدير بالذكر، أن هذا المشهد غير المسبوق، الذي وثقته الكاميرات وأبرزته وسائل الإعلام العالمية، كشف عن عزلة سياسية وأخلاقية غير معهودة لزعيم دولة الاحتلال، في وقت لا تزال فيه الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، تشكل محور تحقيقات دولية متواصلة.

ويثير هذا الحدث ضرورة التفكير في إصلاحات مؤسسية تضمن انسجام قواعد المشاركة في الأمم المتحدة مع متطلبات احترام القانون الدولي الإنساني، فليس من المنطقي أن يحرم ممثلو شعب واقع تحت الاحتلال من حضور المنبر الأممي.

غزة قطاع غزة الأمم المتحدة المجتمع الدولي الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أميرة يوسف

مدربة منتخب الناشئات بعد الفوز أمام غينيا: بنات مصر سوبر وشكرا لتعبكم

اليد

تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد

بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد