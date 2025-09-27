مصر تشارك في معرض جدة كونستراكت 2025 .. غدا

تنطلق غدًا فعاليات الدورة الثالثة من معرض جدة كونستراكت، والذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025 بمدينة جدة – المملكة العربية السعودية، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 25 دولة.

شهدت أروقة المعرض اليوم تجهيزات الجناح المصري المشارك بالمعرض، والذي يقام على مساحة إجمالية قدرها 168 مترًا مربعًا، ويضم 7 شركات مصرية من قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة.



وحضر أعمال التجهيزات كل من الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع – رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة- المملكة العربية السعودية وناريمان فتحي – مدير المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وكلا من محمد حسن، و محمود عبد الفتاح ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار جهود تعزيز التواجد بأسواق الدول العربية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع وزيادة صادراتها في المنطقة.