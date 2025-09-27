مستقبل جديد للتنقل ينطلق في قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025

تستعد شركة شيري لإطلاق نسخة جديدة من قمتها الدولية للمستخدمين، التي تنعقد هذا العام في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2025 تحت شعار "شارك في الابتكار، ساهم في التعريف".

وتعد قمة شيري منصة عالمية تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والتعاون الإيكولوجي، حيث تسعى العلامة الصينية الرائدة إلى ترسيخ مفهوم "منظومة شيري 2.0" بالشراكة مع مستخدميها حول العالم.

في نسخة العام الماضي 2024، جسدت القمة التزام شيري بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي، بحضور شخصيات بارزة مثل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جيني شيبلي، مما منحها زخما عالميا كبيرا، واليوم تستكمل شيري هذه المسيرة عبر تطوير منظومتها إلى مستوى أكثر انفتاحا وابتكارا، مع التركيز على احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في مجال التنقل المستقبلي.

شيري التي حافظت على مكانتها كمصدر أول لسيارات الركاب الصينية طوال 22 عاما متتالية، تمتلك قاعدة عالمية تضم أكثر من 17.44 مليون مستخدم.

وفي القمة المقبلة، تخطط الشركة لتجاوز النموذج التقليدي للفعاليات عبر إشراك قادة عالميين وممثلين عن المستخدمين وشركاء الصناعة والإعلام الدولي، في تجربة تفاعلية تبرز دور الابتكار المشترك في رسم ملامح المستقبل.

تتضمن فعاليات القمة هذا العام أنشطة متنوعة مثل إطلاق الهوية الجديدة للعلامة التجارية، واستعراض نتائج اختبارات التصادم والسلامة، ومنتديات للحوار مع قادة الرأي، إضافة إلى معرض غامر يعكس تكامل المنظومات.

كما ستكشف شيري عن أبرز ابتكاراتها، منها: تقنية CSH الهجينة الفائقة، تشكيلة جديدة من سيارات SUV بسبعة مقاعد، تجربة صوتية عالية الجودة، وإعادة تقديم أحد طرازاتها الأيقونية بنسخة كهربائية.

وسيكون الروبوت البشري AiMOGA حاضرا بنسخته المطورة، حيث يشارك في استقبال الزوار، وتقديم الشروحات التقنية، والتفاعل المباشر مع الحضور، كما ستواصل شيري تسليط الضوء على جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بعد أن أدرجتها فوربس الصين ضمن قائمة أبرز الشركات المؤثرة في مجال ESG لعام 2025.

وعلى المستوى العالمي، شهد عام 2025 إنجازات لافتة لشيري، إذ أصبحت أول شركة سيارات صينية تتجاوز صادراتها 5 ملايين سيارة، وعادت إلى قائمة فورتشن جلوبال 500 في المركز 233، إلى جانب تقدمها إلى المرتبة 12 عالميا ضمن أفضل العلامات التجارية الصينية وفق تقرير Kantar.

من خلال هذه القمة، تؤكد شيري رؤيتها في بناء مستقبل جديد للتنقل، حيث يلتقي الإنسان بالتكنولوجيا ضمن منظومة متكاملة تفتح افاقا أوسع لحياة أكثر ذكاء واستدامة.