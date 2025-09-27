قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مستقبل جديد للتنقل ينطلق في قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025

قمة شيري الدولية
قمة شيري الدولية
كريم عاطف

تستعد شركة شيري لإطلاق نسخة جديدة من قمتها الدولية للمستخدمين، التي تنعقد هذا العام في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2025 تحت شعار "شارك في الابتكار، ساهم في التعريف". 

وتعد قمة شيري منصة عالمية تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والتعاون الإيكولوجي، حيث تسعى العلامة الصينية الرائدة إلى ترسيخ مفهوم "منظومة شيري 2.0" بالشراكة مع مستخدميها حول العالم.

في نسخة العام الماضي 2024، جسدت القمة التزام شيري بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي، بحضور شخصيات بارزة مثل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جيني شيبلي، مما منحها زخما عالميا كبيرا، واليوم تستكمل شيري هذه المسيرة عبر تطوير منظومتها إلى مستوى أكثر انفتاحا وابتكارا، مع التركيز على احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في مجال التنقل المستقبلي.

شيري التي حافظت على مكانتها كمصدر أول لسيارات الركاب الصينية طوال 22 عاما متتالية، تمتلك قاعدة عالمية تضم أكثر من 17.44 مليون مستخدم. 

وفي القمة المقبلة، تخطط الشركة لتجاوز النموذج التقليدي للفعاليات عبر إشراك قادة عالميين وممثلين عن المستخدمين وشركاء الصناعة والإعلام الدولي، في تجربة تفاعلية تبرز دور الابتكار المشترك في رسم ملامح المستقبل.

تتضمن فعاليات القمة هذا العام أنشطة متنوعة مثل إطلاق الهوية الجديدة للعلامة التجارية، واستعراض نتائج اختبارات التصادم والسلامة، ومنتديات للحوار مع قادة الرأي، إضافة إلى معرض غامر يعكس تكامل المنظومات. 

كما ستكشف شيري عن أبرز ابتكاراتها، منها: تقنية CSH الهجينة الفائقة، تشكيلة جديدة من سيارات SUV بسبعة مقاعد، تجربة صوتية عالية الجودة، وإعادة تقديم أحد طرازاتها الأيقونية بنسخة كهربائية.

وسيكون الروبوت البشري AiMOGA حاضرا بنسخته المطورة، حيث يشارك في استقبال الزوار، وتقديم الشروحات التقنية، والتفاعل المباشر مع الحضور، كما ستواصل شيري تسليط الضوء على جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بعد أن أدرجتها فوربس الصين ضمن قائمة أبرز الشركات المؤثرة في مجال ESG لعام 2025.

وعلى المستوى العالمي، شهد عام 2025 إنجازات لافتة لشيري، إذ أصبحت أول شركة سيارات صينية تتجاوز صادراتها 5 ملايين سيارة، وعادت إلى قائمة فورتشن جلوبال 500 في المركز 233، إلى جانب تقدمها إلى المرتبة 12 عالميا ضمن أفضل العلامات التجارية الصينية وفق تقرير Kantar.

من خلال هذه القمة، تؤكد شيري رؤيتها في بناء مستقبل جديد للتنقل، حيث يلتقي الإنسان بالتكنولوجيا ضمن منظومة متكاملة تفتح افاقا أوسع لحياة أكثر ذكاء واستدامة.

شيري سيارات شيري قمة شيري شارك في الابتكار سيارات صينية قمة شيري الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

القولون

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد