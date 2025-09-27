لاعبة الشطرنج: عمري مفكرت أغير الاتحاد المصري أو أمثل دولة ثانية

كشفت لاعبة الشطرنج المصرية وبطلة إفريقيا السابقة شروق وفا كواليس إعلانها التوقف عن تمثيل مصر .

وقالت شروق وفا في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" أنا حققت ميداليات كثيرة مع منتخب مصر وعمري مفكرت إني اغير الاتحاد المصري للشطرنج او امثل دولة ثانية ".



وتابعت شروق وفا :" كل البطولات التي شاركت فيها سافرتها على حسابي وأنا مخدتش أي مكافآت عن مشاركتي في بطولة أفريقيا ".

ومن جانبه قال اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، :" لا مشاكل بيننا وبين أبنائنا وشروق وفا وجميع أبطال مصر أبنائنا وحبايبنا وإحنا بنقدم لهم كل الدعم من خلال وزارة الرياضة ".



وتابع مختار عمارة :" أي مستحقات لأي لاعب يتم صرفها وباب الوزارة مفتوح لأي لاعب لديه مستحقات ولا توجد خلافات مالية مع شروق وفا وشروق وفا حصلت على مستحقاتها المالية كاملة ".

