مسيرة نجاح جديدة لقيادات جامعة الجلالة في خدمة التعليم العالي

هنأت جامعة الجلالة الدكتورة عفاف العوفي، عميدة كلية الهندسة بالجامعة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيةً لسيادتها دوام التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، ومؤكدة اعتزاز الجامعة بهذا الاختيار الذي يعكس ما تتمتع به من كفاءة وخبرة أكاديمية وإدارية متميزة.

كما تتقدم الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتورة عفاف العوفي على ما قدمته من جهد مخلص وعطاء متميز طوال فترة عملها كعميدة لكلية الهندسة بجامعة الجلالة، والذي كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالكلية وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، بما أسهم في رفعة شأن الجامعة بين نظيراتها من الجامعات المصرية.

وتؤكد جامعة الجلالة حرصها الدائم على دعم قياداتها وأعضاء هيئتها الأكاديمية والإدارية، الذين يمثلون نموذجًا يحتذى به في خدمة الوطن ومسيرة تطوير التعليم العالي.