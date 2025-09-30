قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة ينهي مشكلة صرف علاج أحد المرضى خلال افتتاح توسعات بمستشفى إمبابة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام وذلك بإضافة 6 أسرة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والمونيتورذ ليرتفع إجمالي عدد الأسرة بالقسم إلى 21 سريرًا وتأتي هذه التوسعات في إطار الجهود  المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأسرة الجديدة ستُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى لا سيما أن مستشفى إمبابة العام يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وخلال جولته بالمستشفى تفقد المحافظ عددًا من الأقسام، شملت: وحدة الغسيل الكلوي، وحدة التشخيص عن بُعد، مركز الأبحاث الإكلينيكية، غرفة تحضير التغذية العلاجية، قسم الأطفال المبتسرين والحضّانات، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. 
كما وجّه بضرورة توفير العلاج اللازم للمرضى والتعامل السريع مع الحالات الطارئة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

استمع المحافظ خلال الجولة إلى شكاوى وطلبات المرضى والمترددين على المستشفى خاصة بقسم الغسيل الكلوي، ووجّه المسؤولين بسرعة الاستجابة لها، مع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية والتمريض، تقديرًا لدورهم المحوري في رعاية المرضى.

واطّلع المحافظ على دفاتر المشروع القومي لرعاية الأطفال حديثي الولادة للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما حرص على التواصل الهاتفي مع مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة وشمال الصعيد للاستجابة الفورية لحل مشكلة أحد المرضى المتضررين من عدم صرف علاجه الشهري.

وأشاد محافظ الجيزة بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، سواء من خلال المساهمة في توفير الأجهزة الطبية الحديثة أو دعم المستشفيات باحتياجاتها من المستلزمات والأدوية، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الدولة والمجتمع المدني يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس روح المسؤولية المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن جولاته الميدانية تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء داخل المستشفيات لضمان تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المحافظة مؤكداً أن محافظة الجيزة ماضية في تنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، وذلك عبر دعم المنشآت الطبية وتوفير التجهيزات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة الخدمة الصحية والارتقاء بها لتلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور أحمد مكاوي، مدير مستشفى إمبابة العام، واللواء ذكي سلام، رئيس حي العجوزة.

