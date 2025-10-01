قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك مش عارف يكسب الأهلي.. مشادة كلامية بين هشام حنفي وأحمد حمودة على الهواء|تفاصيل
ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة |قرار نهائي الآن
52 عاما على حرب أكتوبر| إرادة أمة ونصر وطن
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
أخبار السيارات| هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون» .. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت مرسيدس عن نسختها الجديدة من مايباخ إس كلاس V12 لعام 2026، والتي تعد تحفة فنية متكاملة تمثل تتويجا لمسيرة طويلة من الفخامة الألمانية، هذه النسخة لا تأتي فقط لتجسد قمة الإبداع في التصميم، بل لتخلد أسطورة محرك الـV12 الشهير الذي طالما ارتبط بالسيارات الفاخرة ذات الأداء الاستثنائي.

أبهرت هوندا عشاق الدراجات النارية والأنيمي خلال سباق الجائزة الكبرى الياباني على حلبة موتيجي، عندما أزاحت الستار عن دراجتها الفريدة كورايدون، التي صُنعت بالتعاون مع شركة بوكيمون.

غالبًا ما تفاجئنا قوائم مبيعات السيارات، فبينما نركز على الطرازات الأكثر رواجًا عالميًا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، تحمل كل دولة قصتها الخاصة. بيانات جديدة أعدها محلل الصناعة *فيليبي مونوز" كشفت عن نماذج غير متوقعة تصدرت المبيعات في عشرات الدول خلال عام 2024.

أطلقت تويوتا حملة تشويقية غامضة لمشروع جديد، مؤكدة أن الكشف الكامل سيكون في 13 أكتوبر، أي قبل انطلاق فعاليات معرض Japan Mobility Show 2024.

بعد أكثر من 4 أسابيع من توقف كامل في مصانعها، أعلنت جاجوار لاند روفر أنها على وشك استئناف عملياتها الإنتاجية تدريجيًا في المملكة المتحدة البريطانية، بعد هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب في شلل تام للشركة منذ بداية سبتمبر.

