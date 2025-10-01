أخبار السيارات| هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون» .. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت مرسيدس عن نسختها الجديدة من مايباخ إس كلاس V12 لعام 2026، والتي تعد تحفة فنية متكاملة تمثل تتويجا لمسيرة طويلة من الفخامة الألمانية، هذه النسخة لا تأتي فقط لتجسد قمة الإبداع في التصميم، بل لتخلد أسطورة محرك الـV12 الشهير الذي طالما ارتبط بالسيارات الفاخرة ذات الأداء الاستثنائي.

أبهرت هوندا عشاق الدراجات النارية والأنيمي خلال سباق الجائزة الكبرى الياباني على حلبة موتيجي، عندما أزاحت الستار عن دراجتها الفريدة كورايدون، التي صُنعت بالتعاون مع شركة بوكيمون.

غالبًا ما تفاجئنا قوائم مبيعات السيارات، فبينما نركز على الطرازات الأكثر رواجًا عالميًا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، تحمل كل دولة قصتها الخاصة. بيانات جديدة أعدها محلل الصناعة *فيليبي مونوز" كشفت عن نماذج غير متوقعة تصدرت المبيعات في عشرات الدول خلال عام 2024.

أطلقت تويوتا حملة تشويقية غامضة لمشروع جديد، مؤكدة أن الكشف الكامل سيكون في 13 أكتوبر، أي قبل انطلاق فعاليات معرض Japan Mobility Show 2024.

بعد أكثر من 4 أسابيع من توقف كامل في مصانعها، أعلنت جاجوار لاند روفر أنها على وشك استئناف عملياتها الإنتاجية تدريجيًا في المملكة المتحدة البريطانية، بعد هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب في شلل تام للشركة منذ بداية سبتمبر.