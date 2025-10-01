كواليس إلغاء اجتماع الزمالك بعد خسارة القمة

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بخصوص ملف المدير الفني وملف المستحقات يكشف قد إيه الوضع حساس ومليان تضارب في وجهات النظر.

وقال “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور، إن الفكرة الأساسية أن كان في نية لعقد الاجتماع بشكل عاجل، لكن بعض الأصوات داخل المجلس شايفة إن انعقاده دلوقتي ممكن يخلّي القرارات متسرعة أو غير مدروسة، خصوصاً وإن الفريق عنده مباراة مهمة جداً قدام المحلة يوم السبت وبالتالي تم الاتفاق على إن الأفضل تأجيل المناقشة لوقت لاحق، بحيث يكون فيه مساحة لقراءة الموقف بعد المباراة.

وتابع، من ناحية تانية، التأجيل ما جاش برضا كامل من كل الأطراف فيه غضب واضح من بعض الأعضاء اللي شايفين إن المدرب الحالي لا يستحق الاستمرار وإن أي تأجيل بيضعف موقف المجلس قدام الجماهير والإعلام،الناس دي شايفة إن المجلس لازم يحسم بسرعة بدل ما يسيب الأمور معلقة.

وواصل، في المقابل، مجموعة تانية من الأعضاء شايفين إن أي تغيير دلوقتي ممكن يهز استقرار الفريق قبل مباراة المحلة، وده خطر كبير، لأن الخسارة هتزود الضغوط بشكل مضاعف، لذلك اتطرح اقتراح إن الاجتماع يتأجل إما لليوم التالي للمباراة أو حتى لبداية الأسبوع القادم، بحيث يكون فيه فرصة لمناقشة كل الملفات بهدوء بعيد عن ضغط المباريات.

وشدّد أما بالنسبة لملف المستحقات، فالخلاف أقل حدة، لأن الكل متفق إن لازم يكون فيه خطوات عملية، لكن الخلاف في التوقيت: هل يتم الإعلان عنها فوراً لرفع معنويات اللاعبين قبل المحلة، ولا يتم الانتظار لغاية ما يخلص الفريق من المباراة وبعدها يطلع قرار شامل.

وواصل، الخلاصة إن الانقسام داخل المجلس واضح: طرف مستعجل وعايز قرارات سريعة بشأن المدرب، وطرف تاني بيفضّل التريث لحماية الفريق من هزة قبل مباراة حساسة.

واختتم، الاتجاه الأقرب حالياً إن الاجتماع يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.