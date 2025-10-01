قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإنسان الكامل .. أعباء تحمَّلها النبي بمفرده فكان المثال والقدوة
نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب
110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر
خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس إلغاء اجتماع الزمالك بعد خسارة القمة

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بخصوص ملف المدير الفني وملف المستحقات يكشف قد إيه الوضع حساس ومليان تضارب في وجهات النظر.

وقال “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور، إن الفكرة الأساسية أن كان في نية لعقد الاجتماع بشكل عاجل، لكن بعض الأصوات داخل المجلس شايفة إن انعقاده دلوقتي ممكن يخلّي القرارات متسرعة أو غير مدروسة، خصوصاً وإن الفريق عنده مباراة مهمة جداً قدام المحلة يوم السبت وبالتالي تم الاتفاق على إن الأفضل تأجيل المناقشة لوقت لاحق، بحيث يكون فيه مساحة لقراءة الموقف بعد المباراة.

وتابع، من ناحية تانية، التأجيل ما جاش برضا كامل من كل الأطراف فيه غضب واضح من بعض الأعضاء اللي شايفين إن المدرب الحالي لا يستحق الاستمرار وإن أي تأجيل بيضعف موقف المجلس قدام الجماهير والإعلام،الناس دي شايفة إن المجلس لازم يحسم بسرعة بدل ما يسيب الأمور معلقة.

وواصل، في المقابل، مجموعة تانية من الأعضاء شايفين إن أي تغيير دلوقتي ممكن يهز استقرار الفريق قبل مباراة المحلة، وده خطر كبير، لأن الخسارة هتزود الضغوط بشكل مضاعف، لذلك اتطرح اقتراح إن الاجتماع يتأجل إما لليوم التالي للمباراة أو حتى لبداية الأسبوع القادم، بحيث يكون فيه فرصة لمناقشة كل الملفات بهدوء بعيد عن ضغط المباريات.

وشدّد أما بالنسبة لملف المستحقات، فالخلاف أقل حدة، لأن الكل متفق إن لازم يكون فيه خطوات عملية، لكن الخلاف في التوقيت: هل يتم الإعلان عنها فوراً لرفع معنويات اللاعبين قبل المحلة، ولا يتم الانتظار لغاية ما يخلص الفريق من المباراة وبعدها يطلع قرار شامل.

وواصل، الخلاصة إن الانقسام داخل المجلس واضح: طرف مستعجل وعايز قرارات سريعة بشأن المدرب، وطرف تاني بيفضّل التريث لحماية الفريق من هزة قبل مباراة حساسة.

واختتم، الاتجاه الأقرب حالياً إن الاجتماع يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

خالد الغندور مجلس إدارة الزمالك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

أرشيفية

الحوثيون يهددون باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

بنيامين نتنياهو

البيت الأبيض ينشر صورًا أثناء اعتذار نتنياهو لرئيس وزراء قطر عن قصف الدوحة| شاهد

أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد في "كتائب بيت حانون" التابعة لحماس

بالصور

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها

فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد