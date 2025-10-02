أخبار التكنولوجيا |أسباب إغلاق قناة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على يوتيوب.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Redmi 15 5G ببطارية ضخمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أبل تتخذ إجراء سريعا لمعالجة خدوش iPhone 17



بدأت متاجر أبل Apple حول العالم بإجراء تغييرات على طريقة عرض هواتف iPhone 17، بعد ملاحظة ظهور خدوش وعلامات واضحة على نماذج العرض، مما أثار تساؤلات حول مدى متانة التصميم الجديد للهاتف، وأوضحت الشركة أنها حددت السبب الرئيسي للمشكلة، وبدأت باتخاذ خطوات عملية للحد من تفاقمها.

في خطوة مفاجئة، أغلقت منصة يوتيوب قناة "ناصر تي في" Nasser TV، وهي قناة متخصصة في بث تراث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتديرها أسرة الزعيم المصري، وقد جاءت هذه الخطوة تحت دعوى “انتهاك المعايير والمحتوى الاحتيالي”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء إغلاق القناة.

تتحضر شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة القادمة جالكسي إس 26 مطلع العام المقبل، مع توقعات بإجراء تغييرات ملحوظة على تشكيلة الأجهزة، لكن يبدو أن هذه التغييرات لن تشمل قسم الكاميرا بشكل كبير.

استعرض تسريب جديد نشره موقع Android Headlines، صورا تخيلية لتصميم Galaxy S26 Ultra، والذي يكشف ملامح أقوى وأبرز إصدار ضمن سلسلة Galaxy S26 المرتقبة من سامسونج قبل الإعلان الرسمي.



شاومي تطلق Xiaomi Redmi 15 5G ببطارية ضخمة



أعلنت شركة شاومي رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15 5G، وهو جهاز مليء بالمزايا يستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي، وعمر البطارية الطويل، وتجربة ترفيهية متكاملة.

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، عن إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم Sora، يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعتمد في إنتاجها على محتوى محمي بحقوق النشر، مع إمكانية مشاركتها في خلاصة مشابهة لتطبيقات التواصل الاجتماعي.

كشفت شركة أمازون عن مجموعة جديدة من أجهزة Echo التي تجمع بين التصميم العصري، وتجربة صوتية محسنة، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة عبر مساعدها الصوتي Alexa+.

أعلنت منصة سناب شات Snapchat، عن بدء تطبيق رسوم اشتراك على ميزة الذكريات Memories، التي تتيح للمستخدمين حفظ الصور والفيديوهات القديمة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين راكموا أرشيفا كبيرا على مدى سنوات.

كشفت واتساب عن مجموعة من الميزات التي تم إضافتها مؤخرا لتوفير خيارات أكثر تساعد المستخدمين على التواصل داخل التطبيق، وتشمل تحديثات في مشاركة الصور، وسمات جديدة للدردشة، ومسح الوثائق، وخلفيات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمزيد.

