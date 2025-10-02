قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
نسور مصر في حرب النصر.. 200 طائرة مصرية حققت المفاجأة الكبرى في أكتوبر 73
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في حمص.. والسلطات السورية تتعهد بملاحقة الجناة
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
أخبار التكنولوجيا |أسباب إغلاق قناة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على يوتيوب.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Redmi 15 5G ببطارية ضخمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أبل تتخذ إجراء سريعا لمعالجة خدوش iPhone 17
 

بدأت متاجر أبل Apple حول العالم بإجراء تغييرات على طريقة عرض هواتف iPhone 17، بعد ملاحظة ظهور خدوش وعلامات واضحة على نماذج العرض، مما أثار تساؤلات حول مدى متانة التصميم الجديد للهاتف، وأوضحت الشركة أنها حددت السبب الرئيسي للمشكلة، وبدأت باتخاذ خطوات عملية للحد من تفاقمها.


الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب
 

في خطوة مفاجئة، أغلقت منصة يوتيوب قناة "ناصر تي في" Nasser TV، وهي قناة متخصصة في بث تراث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتديرها أسرة الزعيم المصري، وقد جاءت هذه الخطوة تحت دعوى “انتهاك المعايير والمحتوى الاحتيالي”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء إغلاق القناة.

صدمت عشاقها.. سامسونج تطلق جالكسي إس 26 بكاميرات مكررة
 

تتحضر شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة القادمة جالكسي إس 26 مطلع العام المقبل، مع توقعات بإجراء تغييرات ملحوظة على تشكيلة الأجهزة، لكن يبدو أن هذه التغييرات لن تشمل قسم الكاميرا بشكل كبير.


Galaxy S26 Ultra يظهر في أول صور مسربة.. تصميم مألوف وتغييرات مفاجئة
 

استعرض تسريب جديد نشره موقع Android Headlines، صورا تخيلية لتصميم Galaxy S26 Ultra، والذي يكشف ملامح أقوى وأبرز إصدار ضمن سلسلة Galaxy S26 المرتقبة من سامسونج قبل الإعلان الرسمي.


شاومي تطلق Xiaomi Redmi 15 5G ببطارية ضخمة
 

أعلنت شركة شاومي رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15 5G، وهو جهاز مليء بالمزايا يستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي، وعمر البطارية الطويل، وتجربة ترفيهية متكاملة.


وداعا للمونتاج التقليدي.. ميزات تطبيق Sora الجديد من OpenAI
 

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، عن إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم Sora، يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعتمد في إنتاجها على محتوى محمي بحقوق النشر، مع إمكانية مشاركتها في خلاصة مشابهة لتطبيقات التواصل الاجتماعي.


أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور

 

كشفت شركة أمازون عن مجموعة جديدة من أجهزة Echo التي تجمع بين التصميم العصري، وتجربة صوتية محسنة، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة عبر مساعدها الصوتي Alexa+.

سناب شات تبدأ فرض رسوم على تخزين الصور والفيديوهات.. وغضب بين المستخدمين

أعلنت منصة سناب شات Snapchat، عن بدء تطبيق رسوم اشتراك على ميزة الذكريات Memories، التي تتيح للمستخدمين حفظ الصور والفيديوهات القديمة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين راكموا أرشيفا كبيرا على مدى سنوات.


واتساب يطلق تحديثات جديدة تشمل خلفيات ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي

كشفت واتساب عن مجموعة من الميزات التي تم إضافتها مؤخرا لتوفير خيارات أكثر تساعد المستخدمين على التواصل داخل التطبيق، وتشمل تحديثات في مشاركة الصور، وسمات جديدة للدردشة، ومسح الوثائق، وخلفيات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمزيد.
 

