مبابي أفضل لاعب في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، حصول النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتزع مبابي الجائزة من ماركوس راشفورد، جناح برشلونة، الذي تحصل عليها في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بعدما تفوق على راسموس هويلوند لاعب نابولي الإيطالي، ينس بيتر هاوجه لاعب بودو جليمت النرويجي وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبفضل ثلاثية مبابي في كايرات ألماتي، توج النجم الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري. وكان ريال مدريد قد فاز على فريق ألماتي الكازاخستاني بخماسية نظيفة في لقاء الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 5 أهداف، متقدمًا على الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 أهداف.





