قائمة أبناء الزهور برئاسة الدمرداش تعلن عن برنامجها الانتخابي

أعلنت قائمة "أبناء الزهور" وشعارها: واقع مستقر وتطوير مستمر، برئاسة المستشار محمد الدمرداش عن برنامجها لخوض انتخابات نادي الزهور الرياضي والمقرر إقامتها الجمعة 24 أكتوبر الجاري.

وجاءت تفاصيل البرنامج كالتالي:

الطموح الذي نملكه لا حدود له والآمال تعانق السماء، وما نسطره اليوم نعلم بفضل الله أننا نعزم على تحقيق أكثر منه غدا، وهذا عهدكم بنا فما حققناه خارج البرنامج الانتخابي في السنوات الماضية يشهد لنا، وفي نفس الوقت ما قصـر عنه الجهد عن تحقيقه فمرده إلى صعوبات وعقبات لا نألو جهدًا في تذليلها والتغلب عليها..

والجميع يشهد بما تحقق من منجزات تمت على أفضل صورة في المقر الرئيس بمدينة نصـر وفرع النادي بالتجمع الخامس، وفي برنامجنا الانتخابي خطط نروم تحقيقها خلال الأربع سنوات القادمة على رأسها:

• الفرع الرئيسي بمدينة نصر:

1- إنشاء حمام سباحة مغطِ بكامل مرافقه في المنطقة المجاورة لحمام سباحة الأطفال الصغير.

2- تحويل المبني الإداري القديم إلى مبني اجتماعي جديد يضاهي المبني الاجتماعي الحالي بعد تطويره الشامل يخصص للعائلات ولكافة الأعضاء من شتي الأعمار ويحتوي على صالونات بانوراما تطل على حمامات السباحة.

3- إحلال كامل وتجديد للملاعب المفتوحة القديمة المخصصة لرياضات كرة اليد والسلة والطائرة لتشكل مع الملاعب الجديدة التي افتتحت في إبريل 2025 بنية رياضية تزيد الى عشـرة ملاعب لتستوعب الزيادات الكبيرة المطردة من اللاعبين من مختلف الأعمار.

4- استحداث نظام جديد لممارسة رياضة الدراجات بمنطقة المسطح الأخضـر مقابل اشتراك شهري بما يحافظ علي سلامة الأعضاء وكذا ممتلكاتهم، وإنشاء مضمار لسباقات السـرعة، وملاعب جديدة لرياضة كرة السـرعة، وتوفير مسطح أخضـر جديد ضمن منظومة الاهتمام بالمساحات الخضـراء والتشجير المتميزة بالنادي.

5- استمرار تطوير المنظومة الرياضية بزيادة الاستثمار فيها وتزويد فرقها بكافة الاحتياجات والمستلزمات لتهيئة كافة السبل أمام فرقنا الرياضية من كافة الأعمار السنية للمنافسة علي صدارة المسابقات. والعناية بتوفير الملابس الرياضية التي سينتهي تسليمها هذا العام قبل نهاية أكتوبر 2025 لكل الفرق التي تمثل النادي.

6- عمل إحلال وتجديد لعدد ( 6) من دورات المياه التي لم تطالها يد التطوير، وانشاء عدد (4) غرف ملابس لخدمة النشاط الرياضي.

7- بدء المرحلة الثانية من تطوير الحديقة اليابانية، مع الحرص على الحفاظ علي طابعها المميز واستكمال ما تحقق بها في المرحلة الأولي من التطوير.

7- استمرار تدعيم النادي بالمقاعد مع الحرص علي إحلال الأنواع الأكثر راحة للأعضاء.

8- انتهاء الاتفاق الذي تم التوصل له مع الجهات المختصة لتشغيل المنطقة وتجهيزها أسفل الكوبري بشارع يوسف عباس أمام بوابة 2، مع استمرار التنسيق الذي اعتمد لفتح هذه البوابة تسهيلاً وحرصاً على راحة السادة الأعضاء.

9- تنفيذ خطة بجدول زمني خلال سنة لرصف جميع الشوارع داخل النادى .

10- الاستمرار في توفير أماكن انتظار بجوار الملاعب لأولياء الأمور مع توفير المظلات والمقاعد المناسبة.

11- تطوير وتجديد صالونات العائلات بمبني الفريق زاهر بجانب الصالون الجديد الذي تم في إبريل 2025، ثم بمشيئة الله المبني الاجتماعي الجديد على حمام السباحة لتتسع جميعها بصورة لائقة للعائلات.

13- زيادة الأماكن التي توفر خصومات للسادة الأعضاء بموجب بطاقة عضوية النادي.

14- رفع سقف الإنفاق علي الحفلات والأنشطة الترفيهية والثقافية بالنادي.

15- استمرار أعمال الصيانة اللازمة لكافة المباني والأجهزة بالنادي بمعرفة الشـركات المتخصصة وورش النادي.

16 – إنشاء صالة ثالثة للياقة البدنية بمنطقة الملاعب المفتوحة الجديدة لتسهم في خدمة أعضاء النادي بجانب الصالة أسفل حمام السباحة الأولمبي التي يجري تطويرها وتزويدها بأحدث المعدات الأوربية وتفتتح منتصف أكتوبر الجاري.

• فرع النادي بالتجمع الخامس :

1. تطوير المنظومة الرياضية بالتجمع بعد تحقق اتساع قاعدة المشاركين من أبناء النادي وتعظيم الاستثمار في إنشاء الملاعب وإحلال وتطوير القديم دعمًا للفرق الرياضية به والتي صارت تحقق نتائج مبشرة في المنافسات الرياضية فاقت التوقعات.

2. إنشاء صالة لياقة بدنية جديدة بجوار استاد كرة القدم، والاستمرار في تطوير وتجديد الصالة الكائنة أسفل حمام السباحة وتزويدهما بأحدث الأجهزة والمستلزمات.

3. إحلال وتجديد أرضية استاد كرة القدم والتراك المحيط به بعد الانتهاء من الإحلال والتطوير الكامل للملعب السباعي منذ أيام.

4. استكمال الإحلال والتجديد لدورات المياه التي لم تجدد وفق خطة زمنية على أرقى مستوي، وتشديد الضوابط في تشغيلها لتكون لائقة بالسادة الأعضاء.

5. تطوير وتجديد المبني الاجتماعي وإسناد إدارته لشركة متخصصة.

6. تطوير حديقة الأطفال بمنطقة الحديقة اليابانية بالفرع.

7. استمرار الخطة الزمنية التي بدأت بالفرع منذ شهرين لتدعيم الفرع بالكراسي المريحة.

8. الاستمرار في توفير أماكن انتظار بجوار الملاعب لأولياء الأمور مع توفير المظلات والمقاعد اللازمة لذلك.

9. رفع سقف الدعم للأنشطة الاجتماعية والحفلات والأنشطة الترفيهية والثقافية بالفرع.

10. تنفيذ خطة زمنية لتحقيق الصيانة اللازمة لكافة المباني والأجهزة بالفرع من خلال الشركات المتخصصة وورش النادي.

11. العمل علي استقدام مطاعم جديدة متميزة لخدمة السادة الأعضاء خاصة في المبني الاجتماعي ومناطق ممارسة الرياضات.

12. استحداث نظام جديد لإيواء الدراجات بالنادى مقابل اشتراك شهري مع تحديد مسارات مخصصة لاستخدامها بما يحافظ علي سلامة الأعضاء.

13. رفع كفاءة مجمع ملاعب الإسكواش بما يشمل أرضيته ونظم التكييف والإضاءة.

14. تعميم أنظمة وتطبيقات الحجز والدفع الإلكتروني لكافة أوجه الأنشطة والنظر في تطبيق الهاتف المحمول بالمقر الرئيس والفرع.

15. تدعيم النادي بعدد من سيارات الجولف في المقر الرئيس والفرع.

وتضم قائمة "أبناء الزهور" كلا من:

الرئيس: المستشار الدكتور محمد الدمرداش

نائب الرئيس: المستشار إيهاب الشريطي

أمين الصندوق: المحاسب علي عادل

أمين الاستثمار: المهندس أحمد أسامة

الأعضاء فوق السن:

اللواء دكتور مهندس/ حازم حسن

الدكتور مهندس أيمن بيرم

المهندس/ محمد البستاني

المهندس/ محمد عبد السلام

الدكتورة/ مي فارس

الأستاذ/ ياسر حفني

الأعضاء تحت السن:

المهندس/ علي إسماعيل عبد الغفار

الدكتورة/ آية شريف

وعن فرع التجمع الخامس:

اللواء دكتور مهندس/ عمرو عبد العزيز السيد عبد الله

الدكتورة/ نشوى النحاس

وقادت غالبية هذه القائمة مسيرة الإنجازات في نادي الزهور خلال السنوات الماضية التي شهد نهضة حقيقية على كافة الأصعدة.