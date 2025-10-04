بسبب سوء المعاملة .. طفل يترك منزله في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تغيب أحد الأطفال عن مسكن أهليته بقنا.

زبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من العثور على الطفل المشار إليه (طالب – مقيم بمحافظة قنا) بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبسؤاله تبين تركه لمسكنه لسوء معاملة أهليته له.



وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفل واستدعاء أهليته، وتسليمه لهم عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.