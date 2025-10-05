قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خط الانسحاب الأول بانتظار موافقة حماس.. مبادرة ترامب تثير تباينًا دوليًا وردود فعل حذرة من الأطراف الإقليمية

ترامب
ترامب
ياسمين القصاص

في خطوة غير متوقعة قد تمثل نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت، بعد مفاوضات مكثفة، على ما وصفه بـ"خط الانسحاب الأول" من قطاع غزة.

خط الانسحاب الأول 

 ووفقا لتصريحات ترامب، فقد تم إطلاع حركة حماس على تفاصيل هذا الخط في سياق الجهود المتواصلة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب أن سريان وقف إطلاق النار سيكون مشروطا بموافقة حماس على الخط المقدم، لافتا إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن أيضا تنفيذ عملية تبادل أسرى بين الجانبين، وذلك بشكل متزامن مع بدء تنفيذ الهدنة.

 وأكد أن المساعي الدبلوماسية الأمريكية مستمرة على كافة المستويات لضمان تطبيق الاتفاق بنجاح، مشيرا إلى أن هذه التفاهمات تمثل "خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

بنود رئيسية لخطة ترامب 

وبحسب خطة ترامب، فإن المبادرة تشمل عدة بنود رئيسية: 

 - وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

 -  الإفراج عن الأسرى من كلا الجانبين خلال 72 ساعة.

 - انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع.

 -  نزع سلاح حركة حماس، ومغادرة مقاتليها كجزء من الضمانات الأمنية.

وفي تطور لافت، دعا ترامب إسرائيل إلى "وقف قصف غزة فورا"، بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها الأولية على المبادرة، بما في ذلك الالتزام بإطلاق سراح الأسرى وفق الشروط المقترحة.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إعلان حركة حماس قبول مبادرة الرئيس الأمريكي يمثل تطورا إيجابيا قد يفتح الباب أمام مفاوضات جادة تفضي إلى تسوية شاملة للصراع.

وقال مدبولي، خلال كلمته أثناء زيارته التفقدية لمصانع شركة النصر للكيمياويات الدوائية، إن المبادرة تشكل فرصة حقيقية لوقف الحرب التي وصفها بـ"الظالمة على الشعب الفلسطيني".

رفض مصري قاطع لتهجير الفلسطينين

وأضاف أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض تغييرات ديموغرافية عبر ضم أراضي غزة أو الضفة الغربية، مشددا على أهمية التوصل إلى حل يحفظ حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم ويضمن إعادة إعمار القطاع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفاصيل الخطة لا تزال تواجه تحديات كبيرة قد تعرقل مسار التفاوض، إلا أن البادرة المطروحة تحمل في طياتها أملا لوقف إطلاق النار خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مركزة جهودها على إنهاء الصراع وتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

والجدير بالذكر، أن  تتباين المواقف الدولية من المبادرة الأمريكية، فإن ردود الفعل الأولية، سواء من حماس أو من الأطراف الإقليمية مثل مصر، تشير إلى أن هناك نافذة محتملة للتوصل إلى تهدئة، وإن كانت مشروطة ومعقدة. 

والوقت وحده سيكشف ما إذا كانت هذه الخطوة ستفضي إلى سلام دائم أم ستضاف إلى قائمة المبادرات المؤجلة في تاريخ هذا الصراع الطويل.

ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة إسرائيل الاحتلال غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

اللواء علي حفظي، أحد أبطال حرب أكتوبر

اللواء علي حفظي: 4 آلاف عملية عسكرية كبدت إسرائيل خسائر فادحة في حرب أكتوبر

صورة أرشيفية

خبير مناخي: الانفجارات الإكليلية وراء الموجة الحارة غير المعتادة في خريف مصر

معرض تراثنا

رميح عبد الحسيب: معرض تراثنا يجسد دعم الدولة للحرفيين

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد