مسؤول أمريكي: ترامب يضغط لإطلاق الرهائن فورا كخطوة أولى نحو اتفاق غزة

كشف مسؤول أمريكي في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أولوية مطلقة لتنفيذ المرحلة الأولى من المفاوضات، والمتمثلة في إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُشكل دفعة قوية للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق ترامب بشأن غزة والسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن جميع الدول الداعمة لجهود ترامب "ستقوم بكل ما يلزم لإنجاح المساعي السياسية، التي تبدأ بوقف الحرب وتهيئة الأرضية لتحقيق سلام شامل في المنطقة".

وفيما يتعلق بمطالب حركة حماس بتقديم ضمانات، أوضح المسؤول أن هناك رغبة قوية من ترامب وإدارته في إنجاح الخطة، لكنه شدد على أن المراحل التالية بعد إطلاق سراح الرهائن "ستكون أكثر تعقيدًا وصعوبة، وتتطلب عملًا دبلوماسيًا مكثفًا وتفاهمات أوسع بين الأطراف المعنية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف مسؤول فلسطيني أن حركة حماس تتمسك بالإفراج عن 6 من كبار الأسرى.

كما أوضح المسؤل في تصريحات صحفية، أن حماس تصر على الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وحسن سلامة عبدالله وإبراهيم حامد، وعبدالله البرغوثي، وعباس السيد.