أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
محافظات

اجتماع صحي بالبحر الأحمر يناقش تنظيم عمل قسم الأطفال ورفع كفاءة الخدمة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقدت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر اجتماعًا تنسيقيًا بمقرها اليوم لمناقشة آليات تنظيم العمل بقسم الأطفال وسبل تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للفئة العمرية المستهدفة داخل المستشفيات التابعة، وذلك ضمن الخطة السنوية للمديرية لتطوير الأداء ورفع الجودة.

ترأس الاجتماع الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بمشاركة الدكتورة نيفين لطفي، رئيس قسم الأطفال، والدكتور بشير رمضان، نائب مدير مستشفى الغردقة العام وأخصائي أطفال، وبحضور الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

تناول النقاش توزيع القوى البشرية بنظام يناسب ضغط الحالات، وجدولة النوبتجيات، وتحديث المسارات الإكلينيكية للتعامل مع حالات الأطفال الحرجة، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية وسلاسل الإمداد داخل القسم.

تطرق الاجتماع إلى مؤشرات الأداء الخاصة بقسم الأطفال، وآليات المتابعة الميدانية، ووضع إطار زمني لتطبيق بروتوكولات علاجية موحدة بما يضمن الاتساق بين المستشفيات ويحسن نتائج الرعاية.

أكد الدكتور إسماعيل العربي أن اللقاء يأتي في إطار خطة منهجية لرفع كفاءة الخدمة وتجويدها بما يتماشى مع احتياجات المرضى وأولويات الرعاية الصحية بالمحافظة، مع التركيز على تدريب الفرق الطبية، وتعزيز الاتصال بين أقسام الطوارئ والحضّانات والعيادات الخارجية.

اعتماد جدول عمل مرن يدعم تغطية الذروة.

تحديث بروتوكولات الأطفال وفق الأدلة الإرشادية المعتمدة.

مراجعة دورية للمخزون الدوائي والمستلزمات.

تعزيز نظم الإحالة والمتابعة بين المستويات المختلفة للرعاية.


يندرج الاجتماع ضمن مسار تشغيلي يهدف إلى ضبط تنظيم العمل داخل قسم الأطفال ورفع جودة الخدمة المقدمة، عبر إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة، بما ينعكس مباشرة على سلامة المرضى وتجربة تلقي الرعاية داخل منشآت الصحة بالبحر الأحمر.

البحر الاحمر الغردقة مستشفى الغردقة العام

