لجنة الشئون بدمياط تدرس تراخيص الحضانات



ترأس اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اجتماع لجنة شؤون دور الحضانة بديوان عام المحافظة والتي تم تشكيلها بقرار محافظ دمياط رقم 461 لسنة 2025.

جاء ذلك بحضور مديرى مديريات التضامن الاجتماعى والصحة والسكان بدمياط والشباب والرياضة ومديرية العمل ومديرية التربية والتعليم بدمياط وممثلى المجتمع المدنى وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتراخيص دور الحضانة ودراسة الحالات الخاصة بالتظلمات المقدمة من قرارات الغلق أو الرفض ومتابعة مدى التزام الدور القائمة بالشروط والضوابط المعمول بها.

كما ناقشت اللجنة سبل تيسير إجراءات الترخيص وآليات التعامل مع المخالفات مع التأكيد على ضرورة إزالة أوجه القصور ومعالجة أى ملاحظات قبل اتخاذ إجراءات الغلق النهائي.

وأكد السكرتير العام المساعد على أهمية دور اللجنة في تحقيق التوازن بين ضمان جودة الخدمات المقدمة داخل دور الحضانة، والحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم، مع الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.